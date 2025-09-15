De crypto markt staat opnieuw in vuur en vlam. Waar Bitcoin de afgelopen weken wat zijwaarts bewoog, zijn het juist altcoins die in een razend tempo records verbreken. De gezamenlijke waarde van alle altcoins samen sprong deze week naar een historische $1,73 biljoen. Voor veel beleggers is dit het teken dat een nieuwe altseason aan de gang is. Maar blijft dit optimisme overeind of staan we voor een herhaling van 2024, toen de hype plots instortte?

Altcoins nemen nu het voortouw

Volgens de Altcoin Season Index, een populaire graadmeter, zijn altcoins duidelijk aan zet. Met een stand van 82 zit de markt ver boven de grens van 75 die traditioneel wordt gezien als het startsein van altseason. Dat betekent simpel gezegd dat de beste altcoins beter presteren dan Bitcoin. Beleggers verschuiven kapitaal massaal richting kleinere projecten in de hoop op hogere rendementen.

De resultaten liegen er niet om. Nieuwe namen als Memecore en MYX Finance gingen honderden procenten omhoog, terwijl ook Pump.fun, OKB en Story forse winsten noteerden. Het geeft aan dat de markt niet alleen op een paar grote spelers teert, maar dat er veel kapitaal de sector instroomt. Voor de ervaren trader voelt dit patroon vertrouwd. Vaak is het een vroeg signaal van een bredere crypto bull run waarbij mid- en low-cap tokens nog explosiever bewegen dan de grote jongens.

Ethereum geeft het belangrijke signaal

Een belangrijke factor is de verhouding tussen Ethereum en Bitcoin. De ETH/BTC ratio is door de grens van 0,040 geschoten en heeft daarbij een technisch bullish patroon doorbroken. Dat is belangrijk. In eerdere momenten luidde deze beweging vaak een periode van altcoin dominantie in.

De technische indicatoren versterken dat beeld. Zo laat de Chaikin Money Flow zien dat de koopdruk toeneemt. Dat kan ertoe leiden dat Ethereum zijn voorsprong verder uitbouwt. Zodra ETH overtuigend beter presteert dan Bitcoin, volgt meestal een bredere golf waarbij altcoins in het algemeen het hardst stijgen. Precies dat lijkt nu opnieuw te gebeuren.

Naast grafieken en ratio’s speelt de wereldwijde economie een grote rol. De Federal Reserve had het recent over een mogelijke renteverlaging van 25 basispunten. Dat zou niet alleen aandelenmarkten stimuleren, maar ook extra brandstof zijn voor crypto. Lagere rentes maken lenen goedkoper en vergroten de bereidheid om risico te nemen. Voor altcoins is dat vaak de aanstichter die nieuwe instroom veroorzaakt.

Tegelijkertijd zien we dat de dominantie van Bitcoin afneemt. Met 57,8% is BTC uit een neerwaarts patroon gevallen, wat erop duidt dat steeds meer kapitaal richting alternatieve coins vloeit. Het beeld wordt nog sterker door de Awesome Oscillator die negatief is gedraaid. Samen schetsen deze factoren een markt die steeds meer de voorkeur geeft aan altcoins boven Bitcoin.

Record in marktkapitalisatie

Dat blijkt ook uit de cijfers van TOTAL2, de totale marktwaarde van alle crypto except Bitcoin. Die bereikte deze week $1,73 biljoen. Op de daggrafiek verscheen bovendien een bullish crossover in de MACD indicator. In het verleden betekende dat signaal vaak het begin van een krachtige rally. Analisten zien $2,3 biljoen als realistisch doel wanneer de huidige trend doorzet.

Toch zijn beleggers voorzichtig. Altcoins staan bekend om hun enorme volatiliteit. Waar winsten soms in dagen oplopen tot honderden procenten, kunnen correcties net zo snel toeslaan. Dat maakt het verschil tussen winst en verlies vaak afhankelijk van timing en risicobeheer.

Vergeet niet wat er gebeurde in 2024

Wie eind 2024 actief was, herinnert zich nog hoe kort die altseason duurde. Binnen een paar weken namen beleggers een groot deel van de koerswinsten. Sommige analisten denken dat het dit keer anders is. Het verschil zit vooral in de combinatie van technische signalen en macro economische steun. De dalende BTC dominantie, stijgende ETH/BTC ratio en de sterke instroom van kapitaal wijzen op een sterk herstel. Toch blijft de vraag hoe lang de Fed het beleid soepel houdt en of Bitcoin niet onverwacht zijn dominantie terugpakt.

Naast de positieve Ethereum verwachting trekken vooral mid-cap projecten veel aandacht. Memecoins zoals Pump.fun laten zien dat speculatie nog steeds een belangrijke drijfveer is. Tegelijkertijd tonen platforms als MYX Finance en Story dat ook functionele projecten meeliften op de huidige golf. Grote coins vormen vaak de eerste halte voor nieuw kapitaal, waarna het door wordt gezet naar risicovollere projecten. Dit patroon zagen we in eerdere bull runs en lijkt zich nu te herhalen in 2025.

Wat brengt de rest van 2025

Als deze trend doorzet, kan het altseason in 2025 uitgroeien tot een van de meest winstgevende fasen van de huidige cyclus. De verwachtingen lopen uiteen, maar veel analisten zien ruimte voor nog een biljoen extra aan marktwaarde. Toch blijft de waarschuwing, wie instapt zonder strategie, kan net zo hard verliezen als winnen.

Voorzichtigheid combineren met slimme tools lijkt de beste aanpak. Traders die op tijd winst nemen en hun posities spreiden, hebben de meeste kans om deze fase succesvol door te komen.

