De XRP Ledger gaat de komende weken op de schop. Op 27 mei activeert het netwerk de fixCleanup3_1_3 update, een laatste stap voor het nieuwe lending protocol. Tegelijk lanceert Ripple een AI strategie om aanvallen op de code vroeg op te sporen. Dit Ripple nieuws verandert het XRPL speelveld.

Wat is het XRPL lending protocol?

Het XRPL lending protocol maakt leningen mogelijk direct op de blockchain. Het werkt met zogenaamde Single Asset Vaults: gedeelde potten waar geld in wordt gestort om uit te lenen. Geldverstrekkers stoppen kapitaal in zo’n vault en krijgen aandelen terug. Leningnemers betalen een vaste rente over een vaste looptijd.

Dit is interessant voor RWA crypto, oftewel echte financiële producten op de blockchain. Banken en fondsen kunnen via deze structuur leningen aanbieden zonder tussenpartij. Het protocol bouwt voort op de XLS-65 en XLS-66 standaarden, die officieel zijn vastgelegd door de XRPL Foundation. De fixCleanup3_1_3 update verbetert de boekhouding en de controle op LoanBrokers, de partijen die leningen uitschrijven.

Hoe gebruikt Ripple AI voor security?

Ripple zet kunstmatige intelligentie in om de XRPL veiliger te maken voor het groeiende institutionele gebruik. Een speciaal team scant elke nieuwe code op risico’s en simuleert aanvallen op het netwerk. Volgens Ripple zelf heeft dit AI team al meer dan tien bugs gevonden in de bestaande codebase.

De aanpak bestaat uit meerdere lagen:

AI controle bij elke code wijziging die ontwikkelaars indienen

Geautomatiseerde aanvalssimulaties via fuzzing om gaten te vinden

Strengere eisen voor goedkeuring van amendementen

Extra audits door onafhankelijke beveiligingsbedrijven

Voor validators is er haast bij. Op 19 mei had pas 44 procent van het netwerk de update naar versie 3.1.3 geïnstalleerd. Wie te laat is, kan na de activatie niet meer meedoen aan de consensus.

Now 44% of the XRPL network has upgraded to v3.1.3! If you’re running a node to support the network, please upgrade ASAP. 🙏🏾 Only 8 days left before the fix amendment activates – don’t be left out! https://t.co/aRfMyCBb5t — J. Ayo Akinyele (@ja_akinyele) May 18, 2026

XRP koers verwachting na deze upgrades

De XRP koers schommelt rond de 1,37 dollar en wacht op een duidelijke trigger. Met het lending protocol op komst kan de vraag naar XRP als onderpand toenemen. Meer institutionele liquiditeit kan deze crypto met potentie verder stuwen.

“Het lending protocol kan voor XRP hetzelfde betekenen als wat staking deed voor Ethereum: een vaste reden om de coin vast te houden”, merkt ons analyseteam op.

Of Ripple stijgt op de korte termijn hangt af van meerdere factoren. Een actuele XRP koers verwachting ligt tussen 2,50 en 5 dollar voor eind 2026. Ook de CLARITY Act in de Verenigde Staten speelt een grote rol.

Wat gaat Ripple doen na de activatie?

Na 27 mei richt Ripple zich op de uitrol van vergunde DEX functies en verdere AI tests. Ook werkt het bedrijf aan kwantumbestendige technologie op XRPL. Daarmee speelt Ripple in op de groeiende vraag naar veilige infrastructuur voor opkomende crypto projecten.

Voor beleggers blijft het belangrijk om de validator stemmingen en de lopende audits te volgen. Een soepele activatie van het lending protocol kan een nieuwe instroom van kapitaal vrijspelen. De vraag wat gaat Ripple doen, wordt zo deels beantwoord met concrete techniek.