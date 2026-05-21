Bitcoin handelt rond de $77.000 en beleggers zoeken houvast. Bekend crypto analist Merlijn The Trader publiceerde op 20 mei zijn plan voor de komende kwartalen. Volgens zijn Bitcoin voorspelling komt de echte bodem pas in Q3. Het herstel kan daarna snel volgen.

Merlijn deelt scherpe Bitcoin voorspelling voor 2026

Merlijn The Trader heeft meer dan 430.000 volgers op X en staat bekend om zijn lange termijn analyses. Hij verdeelt de rest van het jaar in vier duidelijke fases. Het tweede kwartaal noemt hij “distribution to breakdown”. Grote spelers bouwen af en de koers zakt richting een breakdown.

Daarna komt volgens zijn Bitcoin koers verwachting de capitulatie. In Q3 zou de bodem ergens tussen de $54.000 en $60.000 liggen. Vanaf Q4 volgt herstel en accumulatie. Begin 2027 ziet Merlijn dan een nieuwe Bitcoin all-time high.

My Bitcoin roadmap for the rest of 2026: Q2: distribution to breakdown

Q3: capitulation low at $54-60K

Q4: recovery & accumulation

Q1 2027: new all-time high The flush isn't the end. It's the setup. https://t.co/rmE8e6cBHt pic.twitter.com/yJCuGYjwtO — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) May 20, 2026

Huidige Bitcoin koers wijst op nieuwe daling

De Bitcoin koers staat op het moment van schrijven rond de $77.000. Dat is fors lager dan de top van $124.000 van eerder dit jaar. Toch ziet Merlijn nog meer ruimte naar beneden.

In een andere recente analyse wijst hij op een “bull trap”. Volgens zijn telling vormt Bitcoin een rising wedge met een eerste koersdoel van $66.000. Ook Ethereum laat dat patroon zien. De huidige flush is dus breder dan alleen Bitcoin.

The bull trap is spreading. Rising wedge breakdown on Bitcoin. Target: $66K.

Rising wedge breakdown on Ethereum. Target: $1,850. Same pattern. Same week. Same direction. The flush is bigger than just Bitcoin. pic.twitter.com/1BMUBhD1xl — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) May 20, 2026

Hoe beleggers kunnen anticiperen op een Bitcoin crash

Een mogelijke Bitcoin crash naar $54.000 klinkt heftig, maar volgens Merlijn is dit juist de opmaat naar een nieuwe rally. Wie wil Bitcoin kopen op een lager niveau kan zich nu rustig voorbereiden. Geduld is daarbij belangrijker dan snelheid.

Een paar concrete stappen om de Bitcoin crash op te vangen:

Bouw een spaarpot op zodat er kapitaal klaarstaat als de bodem in zicht komt

Spreid aankopen via een vaste maandinleg (dollar-cost averaging)

Hou de steunzone tussen $54.000 en $60.000 nauwlettend in de gaten

Stel duidelijke instap- en uitstapniveaus vast voor jezelf

Bewaar je coins bovendien veilig in een betrouwbare crypto wallet. Niet elke analist deelt overigens dezelfde visie. Sommigen denken dat de bodem rond de $78.000 al ligt en dat de bull run sneller terugkomt.

Bitcoin Hyper combineert snelheid met Bitcoin

Naast voorspellingen over de Bitcoin koers krijgt een nieuwe presale veel aandacht: Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit project bouwt een layer-2 oplossing voor Bitcoin met razendsnelle transacties via de Solana Virtual Machine. Daardoor kunnen smart contracts en dApps direct draaien op de basis van Bitcoin.

Voor beleggers die geloven in een nieuwe Bitcoin all-time high in 2027 is dit een interessante manier om mee te bewegen met de groei van het Bitcoin ecosysteem. De presale loopt nu en biedt vroege deelnemers een lagere instapprijs.