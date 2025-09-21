Steeds meer signalen wijzen erop dat de markt een nieuwe fase ingaat. Het tradingsvolume neemt toe, de dominantie van Bitcoin brokkelt af en altcoins krijgen meer gewicht. Voor veel analisten is dit het recept voor altseason.

Ethereum staat daarbij duidelijk in het midden van de aandacht. De Ethereum koers beweegt stevig omhoog en trekt andere projecten mee. Wanneer Ethereum stijgt en de activiteit op de chain toeneemt, volgt vaak een bredere golf van altcoins die meeprofiteren. Precies dat patroon lijkt zich nu opnieuw te vormen.

Ethereum neemt de leiding

Ethereum is na Bitcoin de grootste crypto en speelt een cruciale rol. Het netwerk is de basis voor smart contracts, DeFi platforms, stablecoins en een groeiend aantal Layer-2 netwerken. Daardoor is ETH vaak een graadmeter voor de rest van de markt.

Looks like Ethereum is ready to make a move. After breaking its long-term resistance, it’s now perfectly retesting that level as support. The chart shows a clear path to $10,000 from here. What’s your price target? 👇#Ethereum #ETH $ETH pic.twitter.com/3Xd3d7UzWo — CryptoELlTES (@CryptooELITES) September 20, 2025

De laatste weken is de koers fors hersteld. Een van de verklaringen is de instroom van institutioneel geld. Grote fondsen zien ETH niet langer alleen als tradecoin, maar ook als strategisch bezit. Retailbeleggers hebben bovendien ETH nodig om toegang te krijgen tot andere altcoins. Samen geeft dat een constante vraag.

Ook de verhouding ETH/BTC begint opnieuw te stijgen. Historisch gezien is dat een van de sterkste signalen voor een verschuiving van kapitaal. Als geld uit Bitcoin stroomt en richting Ethereum gaat, volgt meestal een bredere altseason.

De altseason is begonnen

Niet alleen de prijs stijgt, ook de activiteit op de blockchain. Het aantal actieve wallets neemt toe en transacties binnen DeFi en NFT markten groeien weer. Dat geeft een indicatie dat er meer is dan alleen speculatie. Het netwerk zelf wordt intensiever gebruikt.

Layer-2 oplossingen, zoals Arbitrum en Optimism, trekken extra volume. Deze netwerken bouwen voort op Ethereum en vergroten het gebruik van ETH. Dat versterkt de vraag en biedt steun aan de koers. Voor veel beleggers is dit een teken dat de rally niet alleen op hype draait.

De bredere markt bevestigt dit beeld. De totale market cap van altcoins stijgt sneller dan die van Bitcoin. Analisten kijken graag naar de Altcoin Season Index en die staat momenteel ruim boven de 80. Dat betekent dat het merendeel van de altcoins beter presteert dan BTC.

We just entered the most bullish phase of the cycle. Historically, that’s when the #Altseason begins. Altcoins are about to explode 20–50x pic.twitter.com/ITf7DcoTiL — Wimar.X (@DefiWimar) September 20, 2025

Dat klinkt positief, maar er zit wat bij. Altseasons duren vaak korter dan een volledige bullmarkt. Soms maar enkele weken, hooguit een paar maanden. Het is dus een fase vol kansen, maar ook met risico’s. Wie instapt, moet zich realiseren dat het tempo hoog ligt en bewegingen abrupt kunnen kantelen.

Daarnaast komen gaming en DeFi tokens opnieuw bovendrijven. Vooral projecten die draaien op Ethereum of gekoppeld zijn aan Layer-2 netwerken zien extra activiteit. Dat geeft aan hoe sterk het ecosysteem van Ethereum invloed heeft op de rest.

Ethereum blijft de motor. De combinatie van een stijgende koers, meer gebruik van het netwerk en groeiende institutionele interesse geeft de coin een stevige positie. Als dat momentum doorzet, zullen de beste altcoins meeliften.

Voor beleggers is dit een fase die kansen biedt, maar ook om discipline vraagt. Altseason klinkt aantrekkelijk, maar het tempo en de volatiliteit maken het uitdagend. Wie zich richt op sterke projecten met echte functies, zoals Ethereum zelf, heeft meer kans de rit uit te zitten.

