Op 27 april dook de Bitcoin koers binnen één uur naar $77.500. Meer dan $68 miljoen aan long posities werd weggevaagd en $41 miljard verdween uit de cryptomarkt. Volgens Coin Bureau ontbreekt een duidelijke aanleiding. Dat maakt deze Bitcoin crash extra verwarrend voor traders en beleggers.

Long liquidaties duwen Bitcoin koers omlaag

Het belangrijkste Bitcoin nieuws van vandaag is de plotselinge dump. In één uur werden longs ter waarde van $68 miljoen geliquideerd, vooral op grote derivatenbeurzen zoals Binance en Bybit. Wie geen geld bijstortte, verloor direct zijn positie. Voor zwaar geleveragede traders ging het razendsnel.

🚨 BREAKING: BITCOIN JUST FLASH CRASHED TO $77.5K. Over $68M in LONGS liquidated in the last hour alone. $41B erased from total crypto market cap with $BTC wiping out $27B by itself. No clear catalyst. No headline. pic.twitter.com/AjpiQ4vAh0 — Coin Bureau (@coinbureau) April 27, 2026

CoinGlass laat zien dat de liquidaties zich opstapelden rond $78.000, precies waar veel longs hun stop hadden staan. Volgens analisten was dit een typische long squeeze. Geen fundamentele draai dus, maar wel een pijnlijke spoelbeurt. Voor wie meer over hefboomposities wil weten, schreven we eerder een gids over leverage trading crypto.

Opvallend: het volume aan futures open interest daalde fors. Dat duidt op gedwongen verkopen, niet op nieuw geld dat short ging.

Crypto crash raakt ook BNB en SOL hard

De crypto crash bleef niet beperkt tot BTC. BNB zakte stevig en Solana brak onder $85 door. Solana kreeg daarmee één van de hardste klappen onder de grote cryptomunten. Ethereum hield zich net iets beter, maar verloor ook terrein.

Beleggers vragen zich af waarom daalt crypto vandaag zo synchroon. Het antwoord zit grotendeels in hefboom: zodra Bitcoin breekt, vallen altcoins mee om. Liquidaties op de ene munt jagen de andere ook omlaag. Voor wie SOL volgt, hebben we een uitgebreide Solana verwachting klaarstaan.

Bitcoin technische analyse: waar ligt de steun?

De Bitcoin technische analyse wijst nu op $76.000 als eerste echte steun. Daaronder ligt de psychologische zone rond $75.000. Houdt deze zone niet, dan kan de huidige Bitcoin koers door richting $72.000 zakken. Dat zou voor veel traders een schok zijn.

Aan de bovenkant geldt $80.000 als zware weerstand. Pas boven dat niveau komt de bullish structuur weer in beeld. Onze bitcoin koers verwachting gaat dieper in op de scenario’s voor de komende weken.

Een snelle blik op wat traders nu volgen:

Steun op $76.000 en $75.000

Weerstand op $80.000

Open interest in futures sterk afgenomen

Funding rates richting neutraal of zelfs negatief

Spot volumes vlak, dus weinig nieuw geld

Pas als de funding weer positief draait, keert het vertrouwen meestal terug.

Wat traders nu kunnen verwachten

Een Bitcoin crash zonder duidelijke aanleiding klinkt eng, maar wijst vaak op te veel hefboom in het systeem. Nu de longs zijn opgeschoond, kan de markt gezonder verder. Of de Bitcoin koers nu direct herstelt of nog dieper zakt, hangt af van wie eerst beweegt: kopers of verkopers.

De vraag waarom daalt crypto vandaag krijgt waarschijnlijk pas later antwoord, als data over ETF stromen en macro nieuws binnenkomt. Volg de komende uren de futures volumes en de spot inflow naar Bitcoin ETF’s. Tot die tijd blijft het Bitcoin nieuws bewegelijk.