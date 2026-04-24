Bitwise Senior Investment Strategist Juan Leon vertelde deze week in het programma van Paul Barron dat grote beleggers XRP niet langer zien als speculatieve gok. Volgens hem staat de munt nu naast klassieke fintech infrastructuur. En dat verandert de XRP koers verwachting compleet, nu ook Morgan Stanley zijn advieskoers aanpast.

Van speculatie naar institutionele crypto

In het gesprek met Paul Barron schetst Juan Leon een scherp beeld. Jarenlang bleef de crypto allocatie bij pensioenfondsen en vermogensbeheerders hangen tussen 1 en 5 procent. Volgens Leon wordt 10 procent de nieuwe norm voor institutionele crypto portefeuilles in de komende jaren.

Grote namen bewegen al mee. Morgan Stanley lanceerde op 8 april 2026 zijn spot bitcoin ETF MSBT en past het interne adviesraamwerk aan zodat klanten meer digitale activa kunnen aanraken. Blackrock voegde XRP toe aan eigen portefeuilles en gebruikt de Ripple stablecoin RLUSD al als onderpand binnen het tokenized BUIDL fonds.

XRP ETF instroom geeft Ripple nieuws rugwind

De cijfers onderbouwen het verhaal van Leon. Sinds 9 april 2026 noteerde geen enkel XRP ETF een dag met uitstroom. Op 23 april stond de maandelijkse instroom op ruim 71 miljoen dollar, volgens data van SoSo Value. Voor traders is dat belangrijk Ripple nieuws.

Bitwise leidt het veld met circa 419 miljoen dollar cumulatieve instroom

Franklin Templeton volgt op 345 miljoen dollar met de laagste beheerkosten

JPMorgan verwacht 4 tot 8 miljard dollar aan instroom in het eerste jaar

Goldman Sachs heeft zelf 153,8 miljoen dollar in XRP ETF producten gestoken

Vanuit Washington komt extra steun. Op 21 april 2026 presenteerde een bipartisan groep Congres leden de PACE Act, een voorstel dat Ripple en Circle directe toegang zou geven tot de Federal Reserve betaalrails.

RLUSD als motor voor de Ripple stablecoin strategie

De Ripple stablecoin RLUSD groeide in een jaar tijd van circa 132 miljoen dollar tot ruim 1,3 miljard dollar marktkapitalisatie. De coin draait op de XRP Ledger en op Ethereum, en wordt al gebruikt door Deutsche Bank en SBI in Japan voor snelle settlement.

Voor Leon is dit het kernpunt van het verhaal. Banken hoeven geen volatiele tokens aan te houden om waarde te verplaatsen tussen landen. Ze gebruiken RLUSD voor directe settlement en XRP als brugvaluta wanneer er liquiditeit nodig is tussen netwerken. Daarmee raakt Ripple stablecoin steeds dieper verstrengeld in de mondiale betaalinfrastructuur.

Without secure, compliant custody, every digital asset strategy — including payments, tokenization, and staking — becomes harder to scale: https://t.co/3dcbUmuavq Custody is the governance layer that everything else runs on. Learn how Ripple Custody is making that possible for… — Ripple (@Ripple) April 23, 2026

Wat betekent dit voor de XRP koers?

De XRP koers staat op 24 april 2026 rond 1,43 dollar. Dat ligt flink onder de piek van 3,65 dollar uit 2025. Voor de XRP koers verwachting kijken traders naar drie knoppen: de CLARITY Act die vóór 21 mei door de Senaat moet, een mogelijke Blackrock XRP ETF en verdere groei van RLUSD als settlement laag.

Blijft de instroom in het XRP ETF segment op dit niveau, dan staan de seinen op groen voor een aanval op de 2 dollar zone. Hou de Ripple nieuws agenda dan ook scherp in de gaten, want de belangrijkste katalysatoren komen de komende weken nog voorbij.