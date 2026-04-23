XRP whales kopen in recordtempo

XRP whales hebben volgens Santiment 360 miljoen tokens opgekocht in zeven dagen. Tegelijk stroomde $55,39 miljoen richting XRP ETFs. Analisten zien ondertussen een strak breakout patroon ontstaan. Kan de XRP koers nu doorbreken of komt er eerst een pullback?

Grote wallets kochten volgens Santiment data in zeven dagen 360 miljoen XRP. Dat is het hoogste accumulatietempo in tien maanden. Deze XRP whales zetten duidelijk in op herstel na weken van consolidatie rond de $1,40.

Data van CryptoQuant bevestigt het beeld. De Whale Flow 30DMA staat op een 10 maanden hoogtepunt. Whales kopen nu meer dan 10 miljoen XRP per dag. Het aantal “miljonair” wallets stijgt bovendien voor het eerst sinds september 2025. Dat signaal wijst er historisch op dat grote houders een bodem onder de markt leggen.

Voor traders die kijken naar welke crypto kopen, is dit een duidelijk signaal. Slim geld positioneert zich nu al voor de volgende XRP rally.

Whales accumulated 360 million $XRP over the past week! pic.twitter.com/Sv5zTpqdKr — Ali Charts (@alicharts) April 20, 2026

Ripple nieuws: XRP ETFs noteren sterkste week van 2026

Het positieve Ripple nieuws beperkt zich niet tot on-chain data. Via SoSoValue blijkt dat XRP ETFs in de week tot 19 april $55,39 miljoen netto ophaalden. Dat maakt het de sterkste week van 2026.

Bitwise leidt met $39,59 miljoen instroom in april alleen al. Franklin Templeton’s XRPZ voegde $22,69 miljoen toe. Zeven dagen op rij instroom, zonder één dag uitstroom.

Dat XRP whales en ETFs tegelijk op hetzelfde niveau kopen is zeldzaam. Deze dubbele accumulatie versterkt de XRP koers verwachting op de korte termijn.

XRP koers verwachting: target van $1,90 in beeld

Analist Ali Martinez ziet een symmetrisch driehoekpatroon op de 12 uur grafiek. $1,55 geldt als het kritieke breakoutniveau. Een dagelijkse slotkoers erboven opent een target van $1,90 — een stijging van ongeveer 35% ten opzichte van het huidige niveau rond $1,42.

De SuperTrend indicator op de dagelijkse grafiek flashte bovendien een “buy” signaal. Dat is het eerste koopsignaal sinds januari 2026. Deze technische setup wordt versterkt doordat XRP de belangrijke EMA’s terugpakt.

De steun bij $1,30 moet wel standhouden. Valt XRP daaronder, dan draait het momentum snel. Boven $1,55 liggen $1,80 en uiteindelijk $1,90 als directe targets.

Wat volgt voor de XRP rally

De vraag hoeveel kan Ripple waard worden hangt op korte termijn af van één niveau: $1,55. Pas boven dit punt opent de weg naar $1,90. Daarna komen hogere targets zoals $3,30 in beeld bij analisten. Het antwoord op hoeveel kan Ripple waard worden op lange termijn blijft afhankelijk van ETF groei en bredere adoptie.

De combinatie van drie factoren maakt dit een scharniermoment:

360 miljoen XRP whale accumulatie in één week, het hoogste tempo in 10 maanden

$55,39 miljoen ETF instroom over zeven dagen, de sterkste week van 2026

Symmetrisch driehoekpatroon met breakout target richting $1,90

Wie overweegt om via crypto exchanges XRP kopen, let goed op de $1,55 lijn. Wie op termijn XRP kopen wil, kan de dubbele positionering van whales en institutioneel geld moeilijk negeren. Zolang de steun standhoudt, blijft de XRP koers ingericht voor een volgende beweging omhoog.