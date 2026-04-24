Bitcoin klimt richting $78.000, Ethereum test het kritieke niveau van $2.340 en XRP blijft net onder $1,44 hangen. De top 3 cryptomunten houden voorlopig stand. Maar breken ze deze week uit, of dreigt een nieuwe terugval?

Sander ten Broeke
Top 3 crypto koersen vandaag: Bitcoin, Ethereum en XRP houden stand boven kritieke niveaus

Het laatste crypto nieuws laat een voorzichtig herstel zien. De huidige Bitcoin koers beweegt rond $78.000, de Ethereum koers houdt $2.340 vast en de XRP koers tikt $1,44 aan. Analisten spotten kansen, maar waarschuwen ook voor duidelijke steun- en weerstandsniveaus.

Huidige Bitcoin koers houdt $78.000 vast

De huidige Bitcoin koers staat vandaag rond $78.000 en won deze week ongeveer 6%. Dat is de sterkste wekelijkse winst sinds oktober. De stijging volgt op twee belangrijke gebeurtenissen: president Trump verlengde het bestand in het Midden-Oosten en Strategy kocht 34.164 bitcoins voor $2,54 miljard. Die grote inkoop gaf de markt een flinke duw omhoog.

De directe steun ligt op $77.000, de eerste weerstand rond $78.550. Pas boven $79.000 opent de weg naar hogere regionen. Valt Bitcoin terug, dan vormt $73.000 een stevig bodemgebied. Onze volledige Bitcoin koers verwachting geeft een breder beeld per tijdsframe.

Michaël van de Poppe deelde op X zijn visie. Hij denkt dat Bitcoin genoeg ruimte heeft om door te stijgen naar $86.000, mits Wall Street het huidige V-vormige herstel doortrekt.

Ethereum koers verwachting draait om $2.340

De Ethereum koers handelt vandaag precies rond de realized price van $2.340. Dit is het gemiddelde aankoopbedrag van alle ETH-houders samen. Analist Ali Martinez noemt dit niveau cruciaal: in het verleden scheidde het bearmarkten van nieuwe opgaande fases.

Op de week staat ETH zo’n 2% hoger. Breekt de koers door $2.400, dan opent dat de deur naar $2.500. Onder $2.250 neemt de druk juist toe. De korte termijn Ethereum koers verwachting hangt dus af van dit ene niveau. Wie actief handelt kiest voor een veilig crypto exchange.

XRP koers klopt aan bij $1,55 weerstand

De XRP koers staat vandaag rond $1,44 en won deze week circa 3%. Het pijnpunt blijft $1,55. Dit is de muur die XRP al weken probeert te breken. Lukt dat? Dan voorspelt Ali Martinez een beweging tot $1,90 op basis van een symmetrische driehoek op de 12-uurs grafiek.

Volgens Martinez is de buy signal op de daily chart voor het eerst sinds januari actief. Onder $1,40 ligt de volgende belangrijke steunzone, waar XRP deze maand al meermaals een bodem zette. Voor een diepere blik op de munt lees je onze XRP koers verwachting.

Belangrijke niveaus per munt:

  • Bitcoin: steun $77.000, weerstand $78.550–$79.000
  • Ethereum: realized price $2.340, weerstand $2.500
  • XRP: steun $1,40, weerstand $1,55

Wat de crypto koers van deze drie munten nu beweegt

De crypto koers van Bitcoin, Ethereum en XRP schommelt rond belangrijke niveaus. Het meest recente crypto nieuws wijst op herstel, maar een echte doorbraak ontbreekt nog. Zolang Bitcoin onder $79.000 blijft, is de richting onzeker.

Voor Ethereum draait alles om het vasthouden van $2.340. Voor XRP om de aanval op $1,55. Breken deze niveaus omhoog, dan wijzen zowel de Bitcoin koers verwachting als de XRP koers verwachting richting verder herstel. Mislukt dat, dan dreigt een nieuwe test van lagere steunzones. Handelaren letten extra op het volume en op macro signalen zoals de dollar index.

Sander ten Broeke

Professionele crypto-analist met jarenlange praktijkervaring sinds de doorbraak van de crypto markt in 2017. Ruime ervaring met (day)trading door zowel extreme bullmarkten als uitdagende bearmarkten. Gespecialiseerd in technische analyse, het interpreteren van koers patronen en het vroegtijdig signaleren van belangrijke markttrends.

