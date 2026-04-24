Het laatste crypto nieuws laat een voorzichtig herstel zien. De huidige Bitcoin koers beweegt rond $78.000, de Ethereum koers houdt $2.340 vast en de XRP koers tikt $1,44 aan. Analisten spotten kansen, maar waarschuwen ook voor duidelijke steun- en weerstandsniveaus.

Huidige Bitcoin koers houdt $78.000 vast

De huidige Bitcoin koers staat vandaag rond $78.000 en won deze week ongeveer 6%. Dat is de sterkste wekelijkse winst sinds oktober. De stijging volgt op twee belangrijke gebeurtenissen: president Trump verlengde het bestand in het Midden-Oosten en Strategy kocht 34.164 bitcoins voor $2,54 miljard. Die grote inkoop gaf de markt een flinke duw omhoog.

De directe steun ligt op $77.000, de eerste weerstand rond $78.550. Pas boven $79.000 opent de weg naar hogere regionen. Valt Bitcoin terug, dan vormt $73.000 een stevig bodemgebied. Onze volledige Bitcoin koers verwachting geeft een breder beeld per tijdsframe.

Michaël van de Poppe deelde op X zijn visie. Hij denkt dat Bitcoin genoeg ruimte heeft om door te stijgen naar $86.000, mits Wall Street het huidige V-vormige herstel doortrekt.

Upwards moves can last longer than you generally expect.#Bitcoin collapsed from $100K+ to $60K in less than 2 months. Currently, there's a slow grind higher after a V-shaped recovery in the Nasdaq. I think this leg has enough room to continue to $86K, and #Altcoins to run… pic.twitter.com/f420cj6WGJ — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) April 23, 2026

Ethereum koers verwachting draait om $2.340

De Ethereum koers handelt vandaag precies rond de realized price van $2.340. Dit is het gemiddelde aankoopbedrag van alle ETH-houders samen. Analist Ali Martinez noemt dit niveau cruciaal: in het verleden scheidde het bearmarkten van nieuwe opgaande fases.

Op de week staat ETH zo’n 2% hoger. Breekt de koers door $2.400, dan opent dat de deur naar $2.500. Onder $2.250 neemt de druk juist toe. De korte termijn Ethereum koers verwachting hangt dus af van dit ene niveau. Wie actief handelt kiest voor een veilig crypto exchange.

Ethereum $ETH is testing a critical level that has historically separated bear markets from macro expansions. ETH is trading around its Realized Price at $2,340. This level represents the average cost basis for all on-chain investors. Historically, during recovery phases, the… pic.twitter.com/wTUrL1DpxA — Ali Charts (@alicharts) April 23, 2026

XRP koers klopt aan bij $1,55 weerstand

De XRP koers staat vandaag rond $1,44 en won deze week circa 3%. Het pijnpunt blijft $1,55. Dit is de muur die XRP al weken probeert te breken. Lukt dat? Dan voorspelt Ali Martinez een beweging tot $1,90 op basis van een symmetrische driehoek op de 12-uurs grafiek.

Volgens Martinez is de buy signal op de daily chart voor het eerst sinds januari actief. Onder $1,40 ligt de volgende belangrijke steunzone, waar XRP deze maand al meermaals een bodem zette. Voor een diepere blik op de munt lees je onze XRP koers verwachting.

Belangrijke niveaus per munt:

Bitcoin: steun $77.000, weerstand $78.550–$79.000

Ethereum: realized price $2.340, weerstand $2.500

XRP: steun $1,40, weerstand $1,55

Wat de crypto koers van deze drie munten nu beweegt

De crypto koers van Bitcoin, Ethereum en XRP schommelt rond belangrijke niveaus. Het meest recente crypto nieuws wijst op herstel, maar een echte doorbraak ontbreekt nog. Zolang Bitcoin onder $79.000 blijft, is de richting onzeker.

Voor Ethereum draait alles om het vasthouden van $2.340. Voor XRP om de aanval op $1,55. Breken deze niveaus omhoog, dan wijzen zowel de Bitcoin koers verwachting als de XRP koers verwachting richting verder herstel. Mislukt dat, dan dreigt een nieuwe test van lagere steunzones. Handelaren letten extra op het volume en op macro signalen zoals de dollar index.