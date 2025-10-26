Een shock treft de crypto markt: volgens een bekende crypto analist staat de eerste echte true recession voor de deur. Wat betekent dit voor de toekomst van crypto? Wat gaat crypto doen, en welke coins zullen overleven?

Crypto analist komt met schokkende waarschuwing

De bekende crypto analist Willy Woo met een schokkende waarschuwing, die de crypto markt op haar grondvesten doet schudden. In zijn tweet stelt hij dat de kans op een recessie levensgroot is, die zelfs de crypto toekomst kan bedreigen.

De analist maakt zich niet zozeer zorgen om de bekende vierjaarlijkse cycles die de Bitcoin verwachting doen stijgen of juist temperen, maar kijkt vooral naar de ‘business cycle’. Wanneer we een crash zien van de algehele financiële markten, zoals in 2001 en 2008, dan is het volgens Woo nog maar de vraag wat crypto gaat doen.

We had two 4y cycles superimposed Now it's only one; global M2 liquidity Next bear IMO will be defined by another cycle people forget about → the business cycle The last biz cycle downturns that really took hold was 2008 and 2001, from before crypto markets were invented pic.twitter.com/inHqQH7zWx — Willy Woo (@woonomic) October 20, 2025

Tijdens een recessie neemt wereldwijd in (bijna) alle landen het Bruto Nationaal Product af, stijgt de werkloosheid en hebben bedrijven en consumenten minder bestedingsruimte. Dit heeft doorgaans tot gevolg dat liquiditeit van de investeringsmarkt verdwijnt.

In 2001 zagen we dat bij het uiteenspatten van de Dot-Com bubble (in het Nederlands destijds de ‘internetzeepbel’ genoemd) bijna de helft van de waarde van de S&P500 verloren ging. De kredietcrisis van 2008 zorgde voor eenzelfde verwoestend effect. Woo (en andere crypto analisten) menen met het oog op de macro-economische situatie van dit moment dat een nieuwe recessie van dit formaat mogelijk is, en dat tech-investeringen als crypto weleens slachtoffer zouden kunnen worden.

Crypto markt als go-to tijdens recessie

Niet elke crypto analist is het met de visie van Willy Woo eens. Sommigen koesteren juist de crypto verwachting dat de waarde van de grote tokens tijdens een recessie zal stijgen. Dit kan het geval zijn wanneer de digitale tokens (met name Bitcoin) als een digitale vorm van goud worden gezien.

Goud heeft namelijk al eeuwenlang een stabiel (stijgende) waarde, waardoor traders tijdens recessies en inflatieperioden het edelmetaal gebruiken om zich te hedgen tegen waardeverlies. Onder meer Michael Saylor, crypto expert en topman van Strategy, meent dat Bitcoin als digitale versie van goud gezien mag worden. Hij neemt dan ook aan dat de waarde van de crypto markt tijdens een recessie zal stijgen.

Anderen zijn minder enthousiast, en zien crypto investeringen toch vooral als een soort ’tech-aandeel’. Mocht deze visie de overhand krijgen, dan is de crypto markt geen veilige hedge tijdens een recessie en mogen enorme klappen bij Bitcoin en de grote altcoins verwacht worden. Ondanks de gedecentraliseerde structuur blijft de crypto markt namelijk verbonden met de bredere economie en wereldwijde liquiditeitsstromen.

Crypto analist Willy Woo geeft aan dat tijdens de eerdere recessies de crypto markt nog niet bestond. Dit maakt het lastig om te voorspellen wat crypto gaat doen en hoe de toekomst van de digitale tokens eruit zal zien.

Inspelen op de crypto verwachting

Er zijn verschillende signalen die aangeven dat er een flinke recessie op komst is: zo neemt de inflatie inmiddels weer sterk toe en bereikt de goudprijs nieuwe records. Als investeerder is het zaak om verstandig om te gaan met de kansen en risico’s die de huidige situatie te bieden heeft.

Mocht je een bullish crypto verwachting aanhouden, dan kun je ervoor kiezen in Bitcoin en de beste altcoins te investeren. Kunnen deze tokens daadwerkelijk het ‘digitale goud’ worden, dan zullen zij in de komende periode enorm in waarde stijgen. Een toenemende inflatie bij de Amerikaanse dollar kan daarbij bovendien voor een vliegwieleffect zorgen.

Wil je een tijdje wegblijven uit de crypto markt, maar wel alert blijven op bijzondere kansen? Dan kun je ervoor kiezen om in stablecoins als Tether (USDT) en EURC te investeren. Hiermee ben je veilig tegen een crypto crash, maar profiteer je wel van blockchain voordelen zoals staking rendement.

Rendement halen met crypto toekomst

