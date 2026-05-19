Goldman Sachs heeft in het eerste kwartaal van 2026 zijn hele XRP en Solana ETF positie verkocht. De bank cashte 154 miljoen dollar aan altcoin ETF’s, blijkt uit een 13F melding bij de SEC. Tegelijk hield Goldman een Bitcoin ETF positie van 700 miljoen dollar gewoon op de boeken.

Goldman Sachs verkoopt alles van Ripple en Solana

Eind 2025 was Goldman Sachs nog de grootste bekende institutionele houder van XRP ETF’s. De bank had volgens haar eigen melding aan de toezichthouder voor 153,8 miljoen dollar verspreid over vier verschillende fondsen van Bitwise, Grayscale, Franklin Templeton en 21Shares. Goed voor ongeveer 73 procent van alle gemelde institutionele XRP ETF posities.

In het Q1 rapport, ingediend op 15 mei, staan al die posities op nul. Ook de Solana ETF positie ging volledig uit het portfolio. Daarbovenop knipte Goldman zijn Ethereum ETF positie met 70 procent terug, tot ongeveer 114 miljoen dollar in de BlackRock iShares Ethereum Trust.

Het geld dat vrijkwam ging naar Bitcoin en naar crypto bedrijven met aandelen op de beurs zoals Coinbase, Circle en Galaxy Digital. Een duidelijke keuze weg van risicovolle beste altcoins en richting bedrijven met vaste inkomsten.

Andere Wall Street namen blijven wel zitten in XRP ETF

Het verhaal stopt niet bij Goldman. Uit dezelfde 13F meldingen blijkt dat meer grote partijen nog steeds een belang hebben in XRP ETF producten. UBS Group meldde ongeveer 1,49 miljoen dollar aan aandelen in de Volatility Shares XRP ETF. Citadel Advisors heeft voor 5,2 miljoen dollar aan XRP ETF aandelen.

Ook Bank of America zit erin, met een kleiner belang van ongeveer 224.000 dollar. Millennium Management is groter met 23 tot 27 miljoen dollar exposure. Andere namen die opduiken zijn Jane Street, Marex Group, Wedbush en DRW Securities.

Voor de Ripple nieuws lezer is de boodschap dubbel. De grootste institutionele speler stapt uit, maar het wegvallen wordt opgevangen door blijvende vraag. Volgens data van Ripple staat het totaal beheerd vermogen in XRP ETF’s nog rond de 1 miljard dollar.

XRP koers verwachting na de Goldman verkoop

De XRP dollar koers reageert opvallend rustig. De koers staat rond 1,39 dollar en is met ongeveer 1 procent gedaald in de afgelopen 24 uur. Veel beleggers vragen zich af: waarom stijgt Ripple niet harder ondanks de aanhoudende ETF instroom? Het antwoord ligt in de mix van uitstappers zoals Goldman en nieuwe instappers die de positie deels overnemen.

Volgens Bloomberg analisten zit ongeveer 84 procent van het XRP ETF vermogen bij particulieren. Institutionele partijen hebben dus minder gewicht dan veel mensen denken. Wie de XRP koers verwachting volgt, ziet dat een doorbraak boven 1,50 dollar het pad opent richting 1,70 dollar.

Voor Solana ligt het verhaal anders. De Solana verwachting blijft afhankelijk van nieuwe institutionele instromers, want de SOL koers tikt op een belangrijke weerstand.

Bitcoin Hyper trekt de aandacht van risicozoekers

Nu de grote banken voor Bitcoin kiezen, kijken kleinere beleggers naar projecten die op Bitcoin bouwen. Een voorbeeld is Bitcoin Hyper ($HYPER), een Layer 2 oplossing die snelle en goedkope transacties op de Bitcoin keten belooft via een Solana Virtual Machine.

De presale loopt nog en richt zich op gebruikers die de schaalbaarheid van Solana willen combineren met de veiligheid van Bitcoin. De combinatie past bij de huidige markt, waarin Bitcoin het anker blijft en altcoin projecten zoeken naar manieren om op die basis te bouwen.

Bitcoin Hyper presale toegang