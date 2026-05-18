Het Ripple nieuws stapelt zich op. De CLARITY Act is door de Senate Banking Committee, de XRP ETF instromen breken records en analisten verhogen hun XRP koers verwachting. Maar toch blijft de XRP koers hangen rond $1,40.

Ripple nieuws: XRP ETF beleeft beste week sinds december

Het Ripple nieuws van afgelopen week was overwegend positief. De Amerikaanse XRP ETF markt beleefde de sterkste instroom sinds december 2025. Volgens data van SoSoValue staat de totale instroom op meer dan $1,36 miljard sinds de eerste fondsen vorig jaar startten. Op 11 mei 2026 alleen kwam er $25,8 miljoen binnen. Dat is de grootste dag sinds januari.

Vooral grote partijen kopen flink. Bitwise, Canary Capital en Franklin Templeton trekken het meeste geld aan. Er zijn nu zeven spot XRP ETF’s actief in de VS. Samen houden ze ruim 880 miljoen XRP tokens vast.

Wie meer wil weten over de XRP koers verwachting op langere termijn, ziet vooral institutionele vraag als motor.

Waarom stijgt Ripple niet ondanks de XRP ETF vraag?

De XRP koers schommelt tussen $1,39 en $1,43. Waarom stijgt Ripple niet harder bij dit positieve nieuws? Het antwoord zit bij de bestaande bezitters.

Ongeveer 60 procent van de circulerende XRP werd gekocht rond $1,44. Veel houders willen daar quitte staan. Zodra de prijs in de buurt komt, verkopen ze. Dit zorgt voor een verkoopmuur die elke XRP rally afremt.

Daarnaast nemen handelaren wat winst nu de bredere markt afkoelt. Pas een duidelijke uitbraak boven $1,45 kan een serieuze XRP rally ontketenen.

CLARITY Act voedt het Ripple stijgt verhaal

Op 14 mei 2026 stemde de Amerikaanse Senate Banking Committee met 15 tegen 9 voor de CLARITY Act. De wet legt vast welke crypto onder de SEC valt en welke onder de CFTC. Voor XRP is dat cruciaal, want jaren onduidelijkheid hebben de munt zwaar gewogen.

Of Ripple stijgt richting nieuwe niveaus hangt nu sterk samen met deze wet. Ripple CEO Brad Garlinghouse noemt het besluit een doorbraak voor de hele sector.

The Senate Banking Committee is putting in the work as it moves the Clarity Act forward… incredible leadership! Millions of Americans are already in this market. Ripple stands behind this bill because they deserve the same rules and protections as every other asset class. If… https://t.co/orvdQHDbEz — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) May 13, 2026

De wet moet nog door de volledige Senaat en het Huis. Toch verwacht Garlinghouse afronding voor het einde van het jaar.

Hoeveel kan Ripple waard worden volgens analisten?

De vraag hoeveel kan Ripple waard worden komt steeds vaker terug. Analist Geoff Kendrick van Standard Chartered houdt vast aan zijn bull case. In zijn model moeten de XRP ETF instromen oplopen naar $4 tot $8 miljard cumulatief.

Zijn basis prognose voor eind 2026 staat op $2,80, met $12,60 als doel voor 2028. Die getallen zijn alleen haalbaar als de CLARITY Act echt wordt aangenomen. Tot die tijd is de XRP koers verwachting voorzichtig positief, zonder vuurwerk.

