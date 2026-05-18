Wat maakt XRP uniek volgens Ripple?

Garlinghouse benadrukt vier sterke punten. De XRP Ledger verwerkte inmiddels meer dan 4 miljard transacties, settlements duren slechts 3 tot 5 seconden en de kosten blijven onder een dollarcent. Daarbovenop staat een actieve achterban: de zogeheten XRP Army.

In zijn eigen woorden samengevat op X: “Over a decade in the making, under a minute to explain.” Hij doelt op de jarenlange opbouw van een netwerk dat sneller is dan veel traditionele banken die nog dagen nodig hebben voor een grensoverschrijdende overboeking.

Over a decade in the making, under a minute to explain. $XRP https://t.co/G75P5GDQFU — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) May 14, 2026

Voor wie overweegt om XRP te kopen zijn dit precies de eigenschappen die het verschil maken tussen een handige munt en een speeltje.

Ripple nieuws: JPMorgan deal duwt XRP Ledger in de schijnwerpers

Het laatste Ripple nieuws onderstreept de visie van Garlinghouse. Ripple, JPMorgan, Mastercard en Ondo Finance rondden de eerste grensoverschrijdende afwikkeling af van een getokeniseerde Amerikaanse Treasury op de XRP Ledger. Het hele proces was in minder dan vijf seconden klaar. Een gewone bankoverboeking zou daar nog steeds één tot drie werkdagen voor nodig hebben.

Ondo, Kinexys by @jpmorgan, @Mastercard, & @Ripple successfully completed a landmark pilot transaction connecting the XRP ledger with interbank settlement rails. This milestone marks the first time tokenized U.S. Treasuries have settled across borders and banks in near real time… pic.twitter.com/BUjvWwHBGg — Ondo Finance (@OndoFinance) May 6, 2026

Dit soort deals laat zien dat XRP niet alleen voor speculatie wordt gebruikt. Grote banken gebruiken het netwerk voor echte financiële stromen.

XRP koers verwachting: wat gaat Ripple doen?

De XRP dollar koers staat momenteel rond de $1,40. Traders kijken vooral naar zijwaartse beweging, terwijl de fundamenten juist sterker worden. Analisten zien op korte termijn ruimte voor een XRP dollar koers richting $1,70 tot $2,00 als de markt de JPMorgan deal verder verwerkt.

Voor wie verder kijkt, gaan de prijsdoelen flink omhoog. Verschillende modellen plaatsen XRP eind 2026 tussen de $3 en $5. Doorslaggevende factoren zijn ETF instromen, Amerikaanse regelgeving en de uitbreiding van het XRPL netwerk.

Korte termijn (zomer 2026): $1,70 – $2,00

Eind 2026 basisscenario: $3,00 – $4,50

Optimistisch scenario: richting $5,00 bij brede institutionele adoptie

Ripple stijgt mee met groeiende institutionele vraag

De vraag is niet langer of Ripple stijgt, maar hoe snel het netwerk groeit. Garlinghouse positioneert XRP duidelijk als brug tussen banken en blockchain. Zolang Ripple nieuwe deals binnenhaalt en de XRP Ledger nieuwe records breekt, blijft de koers gevoelig voor positief nieuws en zal Ripple steeds vaker meestijgen met aankondigingen.

Voor wie nadenkt over XRP kopen op de huidige niveaus, blijft het belangrijk om de pijplijn aan deals te volgen. De combinatie van snelheid, lage kosten en serieuze partners maakt de XRP koers verwachting voor 2026 een van de meest besproken verhalen in de cryptomarkt. Wat gaat Ripple doen na deze JPMorgan deal? De komende weken geven het antwoord.