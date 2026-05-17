Crypto AI als belegger? De redactie gaf Claude AI de opdracht: bouw met 10.000 dollar een portfolio voor de crypto bull run van 2026. Welke crypto kopen volgens de AI? Hieronder lees je de verdeling, de redenen en de koersdoelen per munt.

Top 3 crypto vormen de basis

Claude AI kiest bovenaan voor zekerheid. De top 3 crypto in het portfolio zijn Bitcoin, Ethereum en XRP. Samen pakken deze namen 70 procent van het bedrag, oftewel 7.000 dollar.

Bitcoin (BTC) krijgt 40 procent, oftewel 4.000 dollar. De munt staat rond 80.500 dollar en spot ETFs trekken volgens recente data tot 700 miljoen dollar per dag aan. Grote partijen blijven instappen. Bullish doel: 150.000 tot 180.000 dollar in 2026. Ethereum (ETH) krijgt 20 procent, dus 2.000 dollar. ETH noteert rond 2.300 dollar. Het netwerk draagt meer dan 53 miljard dollar aan vergrendelde waarde en blijft de motor van DeFi en stablecoins. Bullish doel: 8.000 dollar. XRP krijgt 10 procent, dus 1.000 dollar. De koers staat op 1,46 dollar. Banken testen XRP voor snelle internationale betalingen. Bullish doel: 4 dollar.

Mid caps zijn de beste altcoins met crypto met potentie

In dit deel zoekt Claude AI naar beste altcoins met sterke fundamenten. Het zijn projecten met crypto met potentie als de altseason losbarst.

Solana (SOL) krijgt 10 procent, dus 1.000 dollar. SOL noteert rond 94 dollar en het netwerk verwerkt meer dan 4.000 transacties per seconde. Veel meme coins en stablecoin volume draaien op Solana. Bullish doel: 400 tot 500 dollar. Chainlink (LINK) krijgt 8 procent, oftewel 800 dollar. LINK staat op 10,27 dollar en levert via CCIP de oracle data en cross chain verbindingen voor DeFi apps. Bullish doel: 40 dollar. Cardano (ADA) krijgt 5 procent, dus 500 dollar. ADA noteert op 0,275 dollar. Grote whales kochten recent 150 miljoen ADA bij. Bullish doel: 1,50 dollar.

Speculatieve picks: welke crypto kopen met meer risico

De laatste 7 procent, dus 700 dollar, gaat naar speculatieve picks. Hier ligt het risico hoger, maar de mogelijke beloning ook. Claude AI noemt drie categorieën:

meme coins zoals Dogecoin met een grote community

kleinere AI tokens binnen de crypto AI trend

nieuwere projecten met sterk team en duidelijke use case

Volgens onze redactie kijkt een crypto AI vooral naar harde data, niet naar marktemotie. Dat verklaart waarom Claude de grote namen bovenaan zet en het speculatieve deel klein houdt.

Eindwaardes en wat de lezer kan verwachten

Claude AI rekent drie scenario’s uit voor eind 2026:

Bullish: het portfolio groeit naar 25.000 tot 35.000 dollar

Base: groei naar 16.000 tot 20.000 dollar

Bearish: krimp naar 6.000 tot 8.000 dollar

Wie nadenkt over de beste crypto om nu te kopen, doet er goed aan om zelf onderzoek te doen. Die beste crypto om nu te kopen verschilt per persoon en risicotolerantie. Crypto blijft volatiel en dit artikel is geen beleggingsadvies.