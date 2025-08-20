Anthony Scaramucci is de founder van SkyBridge Capital, een hedgefonds in de Verenigde Staten. Hij is daarmee een belangrijke stem in de Amerikaanse financiële wereld, en laat zich regelmatig uit over wat hij verwacht van Bitcoin. Vandaag liet hij weten alsnog te verwachten dat Bitcoin doorstijgt naar $200.000.

De crypto analist komt tot deze conclusie omdat de vraag voorlopig nog altijd veel hoger is dan het aanbod. Dat komt volgens Anthony Scaramucci vooral vanwege de groeiende institutionele interesse in de cryptomunt.

Institutionele interesse drukt enorm op het aanbod

Anthony Scaramucci kijkt voor de institutionele interesse eerst naar zichzelf. Zijn SkyBridge heeft een substantiële Bitcoin holding en Scaramucci heeft zich regelmatig positief uitgelaten over de cryptomarkt. SkyBridge houdt deze Bitcoin vast als hedge tegen risico’s van Amerikaanse fiscale wetgeving.

Dat dit soort partijen Bitcoin steeds vaker als belangrijke hedge of legitieme investering zien, zorgt voor een enorme stijging in de groei van de vraag naar de cryptomunt. Scaramucci benadrukt nogmaals dat Bitcoin deze rol in de komende jaren kan blijven behouden.

De crypto analist werd nog maar eens naar zijn Bitcoin verwachtingen gevraagd, gezien de daling die de grootste cryptomunt de afgelopen dagen meemaakte. Inmiddels staat de koers rond $114.000, na een daling van bijna $10.000.

Ondanks deze daling verwacht Anthony Scaramucci dat Bitcoin bij een nieuwe stijging het doel tussen $180.000 en $200.000 kan bereiken. Institutionele partijen die nu Bitcoin inkopen, houden deze namelijk langere tijd vast.

Daarmee wordt de standaardcyclus van Bitcoin doorbroken. Het gaat niet alleen maar om traders die op de koers van Bitcoin proberen mee te surfen en winst proberen te maken, er is nu ook een onderliggende laag die veel Bitcoin vasthoudt voor de verdere toekomst.

Ook technologische ontwikkelingen dragen bij aan Bitcoin voorspelling

Niet alleen deze institutionele interesse kan de verdere stijging van Bitcoin ondersteunen. Ook de ontwikkeling die partijen ondernemen op de Bitcoin blockchain kan dit effect hebben. Zo stappen steeds meer andere partijen over naar de Bitcoin blockchain om deze te ondersteunen. Cardano is een van de grootste projecten die zich hier steeds meer op toe lijkt te leggen.

Een ander voorbeeld is Bitcoin Hyper, een nieuw project dat juist weer de echte crypto traders ondersteunt. Met een eigen layer-2 netwerk op Bitcoin, kunnen deze traders weer sneller transacties doen. Deze transacties zijn daarnaast ook een stuk goedkoper.

