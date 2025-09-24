Financieel dienstverlener Fold heeft een revolutionaire Bitcoin creditcard gelanceerd in samenwerking met Stripe en Visa. Door deze kaart te gebruiken krijg je een deel van het bedrag dat je in de winkel uitgeeft terug – in de vorm van crypto. Gaat dit de Bitcoin adoptie vergroten?

Fold Bitcoin creditcard gelanceerd

Met gepaste trots maakte Fold CEO Will Reeves deze week bekend dat zijn bedrijf in samenwerking met Stripe en Visa een Bitcoin creditcard gelanceerd heeft: “Onze creditcard maakt het voor iedereen gemakkelijk om van Bitcoin gebruik te maken”, zo geeft hij aan. “Er zijn geen categorieën om te managen, geen tokens om te staken, er is geen exchange account of balance requirement; het is gewoon Bitcoin, dat je met elke aankoop verdient.”

De Fold Bitcoin Creditcard heeft namelijk een bijzondere constructie: je kunt hem gebruiken om te betalen in gewone winkels, en van het geld dat je uitgeeft, zal een deel in de vorm van Bitcoin teruggestort worden op je rekening. Dit bedrag is standaard 2% van je betaling, en 3,5% wanneer je de kaart gebruikt in combinatie met een Fold Checking Account.

Door te winkelen bij partners van Fold, zoals Starbucks en Amazon, kan de terugstorting oplopen tot wel 10%.

Volgens Fold is de Bitcoin creditcard een onderdeel van een breder aanbod dat het bedrijf wil aanbieden op het gebied van crypto. Onder andere bankierservices, exchanges en debetkaarten zullen tot het assortiment van Fold behoren. Ook partner stripe werkt aan de infrastructuur voor crypto betalingen, bijvoorbeeld met de eigen blockchain Tempo en diverse samenwerkingen.

De tijdlijn voor de lancering van de Bitcoin creditcard van Fold, Stripe en Visa is nog niet bekendgemaakt.

Gevolgen voor Bitcoin adoptie

De release van de Bitcoin creditcard kan gezien worden als een onderdeel van een bredere crypto adoptie, waarin de traditionele financiële wereld en crypto protocollen steeds nader tot elkaar komen. Met name Visa zet hier sterk op in, de betalingsverwerker heeft haar stablecoin transactievolume in het afgelopen halfjaar verviervoudigd: momenteel bedraagt deze $ 1miljard.

Investeerders zijn nog niet overdreven enthousiast over de komst van de nieuwe Bitcoin creditcard. Fold aandelen (FLD) daalden op dinsdag zelfs met 15% ten opzichte van de koers voor de aankondiging. Over een gehele week gezien is de aandelenkoers van het bedrijf gelukkig nog wel met 7% gestegen.

Dit is echter niet per se slecht nieuws voor crypto investeerders en de Bitcoin adoptie, er zijn namelijk meer bedrijven die op deze sector inzetten. Bakkt, een directe concurrent van Fold, steeg op dinsdag met 18%. Veel traders hebben meer vertrouwen in deze onderneming, aangezien de bekende investeerder Mike Alfred zitting heeft genomen in de adviesraad.

Een eigen Fold Bitcoin creditcard krijgen

De Fold Bitcoin creditcard is nog niet uitgebracht, en het is maar zeer de vraag of deze ook in Nederland beschikbaar zal komen. Wel zijn er nu al andere creditcards die betalingen met Bitcoin ondersteunen, onder meer van Binance en Bybit – deze kaarten worden ook aangeboden in samenwerking met VISA.

