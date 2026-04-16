De Bitcoin koers noteert op dit moment rond de $75.000 en staat op een kritiek punt. Analist EGRAG Crypto wijst op een compressiezone waarin BTC klem zit tussen twee belangrijke trendlijnen. Een uitbraak richting $76.000 lijkt dichtbij, maar de weerstand is taai.

Bitcoin technische analyse: compressiezone houdt koers gevangen

Volgens EGRAG Crypto bevindt Bitcoin zich precies tussen twee cruciale trendlijnen op de grafiek. De lichtgroene lijn aan de onderkant en de donkerroze lijn aan de bovenkant zijn geen van beide aangeraakt. Dit wijst op een zeldzame technische opstelling waarbij volatiliteit opbouwt zonder richting.

De koers handelt boven alle belangrijke voortschrijdende gemiddelden. De MA7 staat op $73.495, de MA14 op $71.511 en de MA30 op $69.984. Daar komt bij dat de Money Flow Index (MFI) op 79 staat. Dat is net onder de overbought zone van 80. Historisch gezien leidt zo’n combinatie vaak tot een krachtige uitbraak, in beide richtingen.

#BTC – The 3 & 4 Digit MA Truth ⚠️: Did we touch the light green line? Nope ❌.

Did we close below it? Nope❌.

Did we close above the dark pink line? Nope❌. So tell me…How do you know the bottom is in? Or that expansion has already begun?

👉 You don’t. That’s guessing. And I… pic.twitter.com/6A67nSHvBc — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) April 16, 2026

Het sleutelweerstand ligt tussen $75.396 en $76.016. Dit gebied vormt een dichte muur van technische weerstand uit eerdere consolidatieperiodes. Een dagelijkse sluiting boven $76.016 op sterk volume zou de weg vrijmaken naar $80.000.

Bitcoin koers verwachting: wat gaat Bitcoin doen richting FOMC?

De volgende grote katalysator voor de Bitcoin koers verwachting is de FOMC vergadering op 29 april. Dit wordt mogelijk de laatste vergadering van Jerome Powell als Fed voorzitter, voordat Kevin Warsh op 15 mei overneemt. De markt zal elke zin afwegen op signalen over het monetaire beleid.

De belangrijkste technische niveaus om in de gaten te houden:

Weerstand 1 : $75.396 (direct boven de huidige koers)

: $75.396 (direct boven de huidige koers) Weerstand 2 : $76.016 (cruciale dagelijkse sluiting)

: $76.016 (cruciale dagelijkse sluiting) Steun 1 : $73.492 (MA7 niveau)

: $73.492 (MA7 niveau) Steun 2: $71.780 (belangrijke Fibonacci zone)

Historisch is BTC gedaald na 8 van de laatste 9 FOMC vergaderingen. Toch kan een dovish toon van Powell tijdens zijn afscheidsvergadering juist de katalysator zijn die de compressie doorbreekt. De CLARITY Act markup die deze maand in de Senate Banking Committee plaatsvindt voegt nog een laag aan het narratief toe.

“De combinatie van MFI boven 79 en een onverstoorde compressiezone is technisch zeldzaam. Zodra BTC door $76.016 breekt, volgt een momentumverschuiving die we sinds vorig jaar niet hebben gezien,” aldus het CoinSpeaker analistenteam.

Bitcoin rally of correctie? Zo kijk je de uitbraak live mee

De institutionele vraag blijft sterk. Q1 2026 zag $12,4 miljard aan Bitcoin ETF instroom. BlackRock’s IBIT alleen voegde $612 miljoen toe in vijf sessies begin april en houdt nu $54 miljard aan activa onder beheer. Deze structurele bodem maakt een diepe correctie lastig.

Toch moet de Bitcoin technische analyse gerespecteerd worden. Een afwijzing op $76.000 kan BTC terugsturen naar $71.780. Voor handelaren die nu Bitcoin willen kopen is timing cruciaal. Wachten op bevestiging voorkomt fakeouts.

