De Bitcoin koers blijft boven $116.200 en tikt vanochtend $116.788 aan, een stijging van 1% sinds gisteren. De markt kijkt naar de Fed rentebeslissing later vandaag. Breekt BTC overtuigend door $116.850, dan kan het momentum kantelen. Wat gaat Bitcoin doen als de toon van de Fed meevalt?

Bitcoin koers tegen $116.850

Sinds het herstel boven $116.200 schuift de BTC koers steeds dichter naar $116.850. Dat is de bovenrand van de recente bandbreedte. Een dagslot erboven maakt van weerstand steun en opent ruimte naar $117.200 en de zone rond $118.400.

Technisch wijst de RSI op dagbasis net boven 60 op koopdruk. Dat betekent niet oververhit, wel ruimte om te lopen. De MACD draait al dagen in positief gebied, wat doorgaans duidt op trend bevestiging zolang koers en volume niet wegvallen. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen deze bull run.

Is de Fed rentebeslissing een stap of statement?

Een Fed renteverlaging met 25 bps is breed ingeprijsd. De impact zit in de woorden van Powell. Zegt hij dat inflatie gestaag afkoelt en dat er ruimte is voor meer versoepeling, dan vergroot dat de kans op een doorbraak boven $116.850.

REMINDER 🚨 FOMC RATE CUT DECISION WILL HAPPEN TODAY AT 2PM ET. THE MARKET IS EXPECTING 95% PROBABILITY OF A 25BPS CUT. AT 2:30PM ET, POWELL PRESS CONFERENCE WILL START. IF POWELL HINTS OF MORE RATE CUTS, MARKETS WILL GO PARABOLIC. pic.twitter.com/bO7Bpx5VmU — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 17, 2025

Klinkt hij voorzichtig en “data-afhankelijk”, dan kan een eerste groene reactie snel uitdoven. In dat scenario is een terugtest van $116.200 logisch, met $115.550 als volgende vangnet. De vooruitblik op groei en werkgelegenheid sturen de risicobereidheid direct. Die nuance bepaalt vandaag het ritme, niet alleen de bps uitslag.

Consolidatie Bitcoin met trend omhoog, zolang steun houdt

De recente uitbraak boven $116.200 kwam na een reeks hogere bodems op lagere timeframes. Zolang die structuur blijft staan, is de basis bullish. Verlies van $116.200 verandert het plaatje naar neutraal en vraagt om geduld. Onder $115.550 is de kans groot dat algoritmes de verkoop versnellen tot nabij $115.200 – $114.500, waar eerder kopers in de boeken stonden.

Andersom geldt dat een snelle push boven $116.850, gevolgd door vasthouden van dat niveau tijdens de persconferentie, vergroot de kans op een run richting $118.400 – $118.800 later vandaag.

Hoe een Fed renteverlaging doorwerkt in crypto

Een Fed renteverlaging verlaagt de kapitaalkosten en duwt beleggers weg van cash en korte leningen. In zo’n omgeving profiteren risico activa met hoge liquiditeit als eerste. Historisch reageert de Bitcoin koers sneller op de toon dan op de stap zelf.

🇺🇸 Federal Reserve Chair Jerome Powell says Bitcoin is digital gold. pic.twitter.com/58dDabbhsP — Bitcoin Junkies (@BTCjunkies) September 4, 2025

Dovish woorden zorgen vaak voor een “impuls-candle” met vervolg in de dagen erna. Hawkish nuances geven juist een “fade”. Een korte spike die verkoopt in weerstand. Daarom is de vraag wat gaat Bitcoin doen vooral een vraag naar de guidance, niet naar 25 of 50 bps.

Intraday signalen die vandaag het verschil maken

Let op de reactie op $116.850 tijdens de Q&A. Krijgen we een uitbraak met stijgend volume en blijft de BTC koers daarna boven dat niveau, dan is dat een valide break. Zien we een snelle afwijzing en een terugval onder $116.500, dan was het een liquiditeitsjacht.

In beide gevallen bepaalt de tweede beweging, na de eerste schok, de richting tot het weekeinde. Lage pre-Fed volatiliteit kan na het besluit in minuten verdubbelen, waardoor stops aan beide kanten worden geraakt voordat een trend kiest.

Scenario’s Bitcoin voor vanavond tot morgen

In een dovish scenario pakt BTC $117.200 en zoekt daarna $118.400. Slaat dat om in follow-through, dan komt $118.800 in beeld en groeit de kans op een test van de psychologische $120.000 later deze week.

In een voorzichtige of hawkish lezing is de eerste steun $116.200, gevolgd door $115.550. Zolang die zones stand houden, blijft de grotere trend op dagbasis intact en blijft de kansen balans licht positief. Breekt die steun wel, dan is pas rond $114.500 opnieuw serieuze koopinteresse te verwachten.

Vandaag bepaalt het tempo, niet het einde van de trend

De Bitcoin koers staat klaar voor een beweging en de Fed rentebeslissing levert de trigger. Boven $116.850 ligt de weg open voor een impuls richting de hogere weerstandszones. Onder $116.200 keert BTC terug naar het midden van de range en krijgt het kamp “wacht op bevestiging” gelijk.

JUST IN 🚨 Trump urges the Fed to cut interest rates immediately and more aggressively than planned.#trump #Powell #FOMC pic.twitter.com/TsJj8cdIcx — Karan Singh Arora (@thisisksa) September 15, 2025

Voor nu blijft de kernvraag wat gaat Bitcoin doen na de woorden van Powell. Het antwoord volgt niet in het cijfer, maar in de eerste 30 minuten erna, wanneer prijs, volume en weerstand levels hun oordeel geven.

