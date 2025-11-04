Oktober was al een slagveld voor de cryptomarkt, maar november is niet veel beter begonnen. In slechts 30 minuten tijd verloor de cryptomarkt $38 miljoen aan waarde en Bitcoin staat nog maar net boven de belangrijke grens van $104.000. Wat gaat Bitcoin doen in de dagen na deze crypto crash?

De totale marktwaarde van cryptocurrency is gedaald tot $3,47 biljoen en er lijken ook vandaag weer enkele belangrijke ondersteuningsniveaus te sneuvelen. Zo groeit de onzekerheid rondom cryptocurrency, wat in de komende tijd grote gevolgen kan hebben. Toch zijn er ook signalen dat in november de markt zich juist kan gaan herstellen.

Bitcoin daalt onder belangrijk ondersteuningsniveau

De Bitcoin koers brak in de afgelopen dagen door enkele belangrijke ondersteuningsniveaus. In eerste instantie vond het rond $108.000 niet genoeg ondersteuning, en later ging brak het ook onder $105.500 uit. Inmiddels staat de Bitcoin koers op $104.500, waardoor er vooral gekeken of de cryptomunt zich boven de $104.000 kan vasthouden.

Vanochtend dipte de Bitcoin koers al heel even onder de $104.000, maar daar lijkt het nu wel weer ondersteuning gevonden te hebben. Als het wel onder de $104.000 uitbreekt, kan ook de belangrijkste grens van allemaal in gevaar komen: $100.000.

Als we naar boven kijken, zien we ook nog niet al te positief nieuws voor holders van Bitcoin. De dalingen van de afgelopen dagen hebben ervoor gezorgd dat er flinke weerstandsniveaus opgebouwd zijn tussen $106.000 en $112.000.

Onzekerheid groeit rondom wereldeconomie

De daling van de crypto markt werd vorige maand ingezet nadat er opnieuw een dreiging vanuit Trump kwam over importheffingen tegen China. Dit heeft de onzekerheid op de financiële markten nog maar eens flink gevoed, en daar lijkt het zich nog niet van te kunnen herstellen.

Ook de twijfels over de sterkte van de dollar zorgen voor stevige dalingen voor crypto. De Bitcoin crash komt vooral voort uit enorme liquidaties vanwege deze onzekerheden. Er wordt veel meer crypto verkocht op het momoent, dan dat er ingekocht wordt.

Dat is bijvoorbeeld te zien aan liquidaties op crypto exchanges. Zo werd er in de afgelopen 24 uur voor zo’n $1,3 miljard aan posities geliquideerd. Dit gaat vooral om posities in effecten als opties en futures.

De onzekerheid is ook duidelijk terug te zien in de Fear & Greed Index. Deze is verder gedaald naar 21, wat een extreme angst op de markt aantoont.

Zorgt november opnieuw voor een stijging?

Historische data geeft echter hoop voor Bitcoin holders. In de afgelopen twee jaar werden er in november groene cijfers vertoond en de hoop is dat we opnieuw een bullish november ingaan. Vorig jaar opende de koers op $70.278 en werd deze eind november afgesloten op $96.405.

Ook in 2023 was er een stijging van de BTC koers in november. Destijds opende de koers op $34.648 en sloot deze op $37.712. Voor deze november is het belangrijk dat er positief Bitcoin nieuws volgt, en de onzekerheid bij veel traders weggenomen wordt.

Dat kan bijvoorbeeld via het publiceren van nieuwe rentestanden in de Verenigde Staten, of het definitief afwenden van de hoge importheffingen vanuit de VS naar China.

Layer-2 netwerk kan bijdragen aan groei

Ondertussen wordt er nog in alle macht verder gewerkt aan applicaties die de groei van Bitcoin verder kunnen ondersteunen. Een van de meest hoopvolle projecten is het Layer-2 Netwerk Bitcoin Hyper. Dit nieuwe ecosysteem wordt binnenkort verder uitgerold, nu de presale langzaam tot een einde lijkt te komen.

In deze presale wordt de bijbehorende $HYPER token verkocht, en daar is in totaal al meer dan $25 miljoen mee opgehaald. Hierdoor kan het team achter Bitcoin Hyper verder met de ontwikkeling van de eigen Layer-2 Chain, de beloofde bridge en de integratie van de technologie van de Solana Virtual Machine.

Zodra het Layer-2 netwerk in gebruik genomen wordt, kan dit ook een positief effect hebben op de Bitcoin koers. Voor traders wordt het gemakkelijker en sneller om Bitcoin te versturen en komen er mogelijk ook handige nieuwe DeFi applicaties op de markt rondom Bitcoin.