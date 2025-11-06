Bitcoin’s ($BTC) grip op de markt lijkt te breken: de koers daalt, ETF’s zien miljarden aan uitstroom en zelfs Sequans verkoopt een deel van zijn Bitcoin-reserves. Dumpen BlackRock en andere instituten hun BTC, of is dit slechts een tijdelijke correctie in de bullmarkt? In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van Bitcoin,

Bitcoin’s grip op markt breekt

Bitcoin stevent af op wat zijn slechtste week sinds begin maart zou kunnen worden, met weinig tekenen dat beleggers van plan zijn de dip te kopen na een crash die ongeveer $300 miljard aan waarde uit de cryptomarkt heeft weggevaagd.

Zo heeft de Bitcoin koers deze week al 6,2% verloren en dook het voor het eerst sinds juni onder de $100.000. Analisten wijzen op meerdere indicatoren die waarschuwingssignalen afgeven voor zowel Bitcoin als de bredere markt.

Het markeert een spectaculaire ommekeer van het optimisme van begin oktober, toen Bitcoin dankzij koortsachtig handelen met geleend geld naar een record steeg. Die bullrun bleek echter fragiel: slechts enkele dagen later werden voor $19 miljard aan hefboomposities in crypto geliquideerd, een gebeurtenis waarvan het vertrouwen nog steeds niet is hersteld.

Michael Novogratz’ Galaxy Digital verlaagde woensdag zijn Bitcoin koersdoel voor het einde van het jaar van $185.000 naar $120.000, onder verwijzing naar de ‘significante hefboomuitstroom’. Maar betekent dit dat instituten aan het uitstappen zijn?

Bitcoin-ETF’s verliezen ruim $2 miljard in een week

Amerikaanse spot-Bitcoin-ETF’s hebben in de afgelopen week meer dan $2 miljard aan uitstroom gekend, waarmee dit de op één na grootste uitstroomweek sinds hun lancering is.

Uit gegevens van Farside Investors blijkt dat de fondsen woensdag nog eens $137 miljoen aan opnames registreerden, waarmee de negatieve reeks zich uitbreidde tot zes opeenvolgende handelsdagen. De uitstroomgolf, die begon op 29 oktober, heeft inmiddels in totaal $2,04 miljard weggevaagd.

De scherpste terugval vond plaats op dinsdag, toen beleggers $566 miljoen terugtrokken. Eerder in de week vonden ook al grote uitstroomdagen plaats van respectievelijk $470 miljoen, $488 miljoen en $191 miljoen.

Deze reeks staat nu te boek als de op één na grootste verkoopgolf ooit, alleen overtroffen door de uitstroom van eind februari, toen de fondsen in één week meer dan $3,2 miljard verloren.

Tijdens die daling werd op 25 februari een recorduitstroom van $1,11 miljard genoteerd, gevolgd door nog eens $757,8 miljoen de volgende dag. Hierbovenop heeft ook de eerste BTC treasury besloten om te verkopen.

Bitcoin treasury verkoopt 970 Bitcoin

De op de New York Stock Exchange genoteerde chipfabrikant Sequans ($SQNS) heeft 970 Bitcoin verkocht om schulden af te lossen, slechts vier maanden nadat het bedrijf was overgestapt op een digitale-activa-strategie. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend.

Het in Parijs gevestigde Sequans, dat in juli begon met het aankopen van Bitcoin, meldde dat de totale holdings zijn teruggebracht van 3234 naar 2264 BTC. De resterende Bitcoins hebben momenteel een waarde van ongeveer $228 miljoen. Toch verklaarde de CEO dat hun Bitcoin strategie en diepe overtuiging in Bitcoin onveranderd blijft.

Kortom, ondanks de scherpe terugval van de Bitcoin koers blijven institutionele beleggers vertrouwen houden in de cryptomarkt. Het is niet ongebruikelijk dat Bitcoin stevige correcties doormaakt of, zoals eind februari, periodes van grote uitstroom kent. Wij verwachten dan ook dat partijen als BlackRock de dip juist zullen aangrijpen om opnieuw in te kopen, een typische fase waarin de ‘weak hands’ uit de markt worden geschud.

Een andere opkomende crypto die mogelijk van deze ontwikkelingen kan profiteren is Bitcoin Hyper ($HYPER). Deze layer 2 solution op het Bitcoin netwerk richt zich op het aanpakken van enkele hardnekkige problemen van Bitcoin zelf. Het project wil snellere en goedkopere transacties mogelijk maken en de schaalbaarheid vergroten om meer gebruikers aan te trekken. De interesse is groot: tijdens de presale werd al meer dan $25 miljoen opgehaald.