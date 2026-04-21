Ripple publiceerde op 20 april 2026 een gedetailleerde vier fases tellende roadmap om de XRP Ledger (XRPL) bestand te maken tegen quantum computers. De aankondiging volgt op onderzoek van Google Quantum AI waaruit blijkt dat de cryptografie waar de meeste blockchains op steunen kwetsbaar kan worden voor voldoende krachtige quantum machines. Die ontwikkeling kan het speelveld voor grote crypto netwerken compleet veranderen.

Volgens Ripple’s officiële blog moet het netwerk in 2028 volledig quantum-ready zijn. Dat is een jaar vóór de tijdlijn die Google zelf hanteert. De urgentie komt voort uit het “harvest now, decrypt later” risico: aanvallers verzamelen nu al publieke cryptografische data om die later met quantum hardware te ontsleutelen.

Post-quantum readiness on XRP Ledger (XRPL) is not a single upgrade. It is a fundamental architectural shift in how digital assets are secured over the long term. This transition will impact key management, validator infrastructure, and how users interact with the network. We… — J. Ayo Akinyele (@ja_akinyele) April 20, 2026

Ripple nieuws: vier fases richting quantum-proof XRPL

De roadmap bestaat uit vier duidelijke fases die elkaar opvolgen. Fase 1 is een noodplan voor een vroege “Q-day”. Bij zo’n scenario dwingt het netwerk een harde migratie af weg van klassieke public-key handtekeningen, waarbij post-quantum zero-knowledge proofs veilig fondsherstel mogelijk maken voor bestaande accounthouders.

Fase 2 loopt in de eerste helft van 2026. Ripple’s applied cryptography team beoordeelt dan de volledige quantum kwetsbaarheid van XRPL en test de verdedigingen die worden aanbevolen door het National Institute of Standards and Technology. Voor versnelling werkt Ripple samen met quantum security firma Project Eleven. Die partij bouwt een hybride post-quantum signing implementatie en test op validator niveau.

Fase 3 start in de tweede helft van 2026 op Devnet, waarbij post-quantum handtekeningen naast de bestaande elliptic curve varianten draaien. Fase 4 moet in 2028 uitmonden in een officieel XRPL amendement dat productie-klaar is.

XRP koers verwachting: voordeel ten opzichte van Bitcoin en Ethereum

De XRPL heeft al structurele voordelen die de migratie makkelijker maken. Vergeleken met Bitcoin en Ethereum kent Ripple native key rotation, waardoor gebruikers bij een quantum dreiging hun cryptografische sleutels kunnen wijzigen zonder fondsen naar nieuwe adressen te verhuizen. Daarnaast ligt de gemiddelde block time van XRPL op slechts 3 tot 5 seconden, tegenover 12 seconden bij Ethereum en 10 minuten bij Bitcoin.

Die korte block tijd beperkt het venster waarin een public key zichtbaar is voor een potentiële quantum aanvaller. Voor wie een XRP verwachting formuleert richting 2028, is dit een belangrijk technisch argument. Institutionele partijen zoals banken en custodians wegen dit soort veiligheidsgaranties zwaar mee.

Coinspeaker in-house analist: “Quantum-proofing is geen marketing verhaal meer. Voor partijen die XRP willen inzetten voor tokenisatie en settlement is dit precies het signaal dat ze nodig hadden.”

Wat gaat Ripple doen voor de XRP rally richting 2028?

Claude AI ziet drie scenario’s voor de XRP koers verwachting in de periode 2026 tot 2028:

Basisscenario : Succesvolle fase 2 en 3 oplevering trekt extra institutioneel kapitaal aan. XRP consolideert boven de huidige $1,43 en zoekt in 2027 de $3 tot $4 range op.

: Succesvolle fase 2 en 3 oplevering trekt extra institutioneel kapitaal aan. XRP consolideert boven de huidige $1,43 en zoekt in 2027 de $3 tot $4 range op. Bullish scenario : Een tijdig fase 4 amendement combineert met bredere crypto adoptie. Dat opent richting hogere koersdoelen van $5 tot $7 in 2028.

: Een tijdig fase 4 amendement combineert met bredere crypto adoptie. Dat opent richting hogere koersdoelen van $5 tot $7 in 2028. Bear scenario: Vertraging in de roadmap of tegenvallende Devnet resultaten drukken het sentiment. XRP blijft dan hangen in de $1 tot $2 zone.

Een blik op de beste altcoins laat zien dat quantum-resistentie een steeds belangrijker vergelijkingspunt wordt tussen grote netwerken. XRP loopt daarmee voor op veel concurrenten die nog geen concreet tijdpad hebben.

Institutioneel vertrouwen als aanjager

De kernboodschap van de roadmap is dat Ripple quantum risico behandelt als een planbare uitdaging, niet als theorie. Voor beleggers betekent dit dat XRP zich positioneert als een netwerk dat klaar is voor de volgende tien jaar aan institutionele adoptie. De eerste concrete mijlpaal volgt eind 2026, wanneer de fase 3 Devnet resultaten worden gepubliceerd. Pas dan wordt duidelijk of het tijdschema realistisch is.

Marktpartijen zullen XRP scherp blijven volgen, zeker nu banken en custodians steeds vaker naar post-quantum garanties vragen. Wie de ontwikkeling wil volgen doet er goed aan om naast de koers ook de XRPL Standards discussies en validator updates in de gaten te houden.