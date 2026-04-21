XRP heeft BNB gepasseerd en pakt opnieuw de derde plek in de cryptomarkt. De XRP koers staat rond $1,42 na een weekstijging van ruim 6%. Institutioneel geld via de XRP ETF en een recordvolume op het netwerk drijven deze beweging.

Ripple stijgt door als XRP BNB passeert

De marktkapitalisatie van XRP komt uit op ongeveer $87,5 miljard. Daarmee staat de cryptomunt weer boven BNB in de ranglijst. De Ripple koers stijgt nu al meerdere dagen op rij in het laatste Ripple nieuws uit Azië en de VS.

Op het netwerk gebeurt veel tegelijk. Het transactievolume op de XRP Ledger ging over de $1 miljard heen. Het gebruik houdt dus gelijke tred met de koers, anders dan bij veel eerdere rally’s. Ook nieuwe deals zoals de integratie met het betaalsysteem van Rakuten verhogen het on-chain verkeer.

XRP ETF instroom tikt $1,2 miljard aan

De cumulatieve instroom in Amerikaanse spot XRP ETF producten passeert $1,2 miljard. Alleen al deze maand voegde Bitwise $39,59 miljoen toe en Franklin Templeton $22,69 miljoen. Dit cijfer is hard Ripple nieuws voor de institutionele markt.

Voor beleggers die overwegen XRP kopen als onderdeel van een bredere crypto wallet weegt dit zwaar mee. Banken, hedgefondsen en vermogensbeheerders stappen nu vaker in na jaren van juridische mist. Bitwise CIO Matt Hougan noemt XRP een van de meest unieke crypto assets voor dit soort portefeuilles.

Regelgeving duwt laatste twijfel opzij

De SEC en CFTC bestempelden XRP eerder dit jaar samen als digitale commodity, op één lijn met Bitcoin en Ethereum. Die uitleg haalt de grootste juridische drempel voor grote kopers weg. Het is een van de belangrijkste redenen dat de ETF instroom zo snel oploopt.

XRP koers verwachting: $1,45 is de eerste horde

Technisch gezien ligt de eerstvolgende weerstand rond $1,45. Breekt XRP daar doorheen, dan komt de zone richting $1,80 in beeld. De koopdruk blijft sterk zolang het niveau rond $1,35 houdt.

De XRP koers verwachting van Standard Chartered staat al een tijd op $2,80 voor eind 2026. Dat betekent grofweg een verdubbeling vanaf het huidige punt. Voor de bredere XRP verwachting van onze analisten leggen we deze targets verder uit.

Onze crypto expert vat het kort samen: “Zolang XRP boven $1,35 blijft, houdt de opwaartse trend stand. De mix van ETF vraag en echt netwerkgebruik geeft deze stap een steviger basis dan eerdere pieken.”

Wat gaat Ripple doen in het tweede kwartaal?

De markt kijkt nu naar de SEC beslissing over zeven nieuwe spot XRP ETFs in het tweede kwartaal. Een goedkeuring kan de instroom flink versnellen. Wat gaat Ripple doen als die beslissing valt? Verder bouwen aan bankverbindingen en XRPL functies, volgens CEO Brad Garlinghouse.

Voor wie overweegt XRP kopen is het niveau van $1,45 de kern. Breekt dat, dan komt het pad richting $1,80 vrij. Faalt de doorbraak, dan is een pauze rond $1,30 reëel.