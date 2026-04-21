Bitcoin handelt rond $74.500 terwijl Trump en Iran op ramkoers liggen. Het twee weken durende staakt-het-vuren loopt op 22 april af zonder duidelijke verlenging. Dit zet de markt klaar voor een explosieve beweging, omhoog of omlaag. Wat kunnen traders verwachten?

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

Staakt-het-vuren loopt af: huidige Bitcoin koers balanceert

Op 8 april sloten de VS en Iran een twee weken durend staakt-het-vuren, bemiddeld door Pakistan. Trump waarschuwt nu dat hij de wapenstilstand niet verlengt als er geen deal komt. Iran trok zich ondertussen terug uit de tweede onderhandelingsronde in Islamabad.

Die onzekerheid raakt de huidige Bitcoin koers hard. BTC zakte het afgelopen weekend terug naar $74.500 na eerdere pieken boven $78.000. Angst voor een olieschok drukt risico activa. Analisten kijken naar scenario’s waarbij olie naar $105 tot $117 per vat schiet bij een hervatting van de gevechten. Dat zou de S&P 500 rond 3% kunnen laten dalen en een Bitcoin crash naar $65.000 kunnen veroorzaken.

Bij verlenging van het staakt-het-vuren verwachten analisten juist een rally richting $80.000. Traders die via een crypto broker posities opbouwen, bereiden zich voor op een grote beweging.

Ironically the the May 2026 (CLK26) WTI crude oil futures contract rolls over at 2:30 PM ET on Tuesday, April 21, 2026 If the U.S. responds to Iran hitting the tanker today, they'll wait until these contracts roll. Do "ceasefire hopes" end that day? https://t.co/X9qXMMUzGn — Financelot (@FinanceLancelot) April 18, 2026

Bitcoin technische analyse: $68.000 als laatste verdediging

Volgens veel analisten is $68.000 de cruciale steun. Die grens hield stand tijdens de mislukte Islamabad gesprekken en het blokkade nieuws. Zakt BTC daar doorheen, dan opent zich een scenario richting $65.000.

Boven de $75.000 ligt de eerste grote weerstand. Breekt Bitcoin daar duidelijk doorheen, dan komt een liquiditeitszone tussen $77.500 en $79.300 in zicht.

Een analist uit onze redactie merkt op: “De Bitcoin voorspelling hangt deze week volledig aan geopolitieke headlines.” In onze Bitcoin koers verwachting gids lees je over lange termijn scenario’s.

De Bitcoin technische analyse laat een krappe range zien tussen $68.000 en $76.000. Het volume patroon wijst op afwachtend gedrag bij grote spelers.

Trump crypto, CLARITY Act en FOMC stapelen op

Het Bitcoin nieuws komt deze weken in golven. Na het staakt-het-vuren volgt de stemming over de CLARITY Act, die duidelijkheid moet brengen over de rolverdeling tussen SEC en CFTC. Polymarket geeft 72% kans dat het voorstel nog in 2026 wordt aangenomen.

Daarna volgt op 28 en 29 april de FOMC vergadering. Fed voorzitter Jerome Powell staat voor een lastig besluit tussen inflatiebestrijding en groei. Na acht van de laatste negen FOMC vergaderingen zakte BTC kort na afloop, een bekend ‘sell the news’ patroon. Trump crypto beleid blijft daarbij een hoofdrolspeler: hervatting van militaire actie of juist een nieuwe deal kan de risico stemming binnen uren draaien.

Bitcoin kopen of afwachten? Dit is de BTC voorspelling

Voor wie overweegt Bitcoin kopen, geldt dat de komende 96 uur extreem belangrijk zijn. Een Bitcoin crash naar $65.000 is mogelijk als Trump militaire actie aankondigt en olie richting $117 schiet. Blijft het relatief rustig, dan ligt $80.000 binnen bereik.

De Bitcoin voorspelling hangt nu meer aan telefoondiplomatie dan aan technische niveaus. Wie speculatieve ruimte zoekt, kan beste meme coins overwegen, maar risicobeheersing staat voorop. Overweeg je nu Bitcoin toevoegen aan je portfolio, weeg dan dollar cost averaging serieus af.

De markt wacht op een beslissend moment. Tot 22 april 20:00 ET Washington tijd is elke nieuwe headline een potentiële koersbeweger.