Ripple stijgt door lancering Digital Asset Accounts

Ripple lanceerde recent Digital Asset Accounts en Unified Treasury binnen het treasury platform. Bedrijven beheren cash, XRP en RLUSD nu in één dashboard. Dat scheelt aparte systemen en handmatig schakelen tussen banken en custody partners.

Het platform verwerkte vorig jaar $13 biljoen aan betalingen voor klanten van Fortune 500 tot MKB. Tot nu ging dat geld volledig via trage bankrails. Het nieuwste Ripple nieuws: er komt een onchain alternatief bovenop deze bestaande stroom.

Introducing the first native onchain capabilities in an enterprise treasury management system – today @Ripple Treasury is adding Digital Asset Accounts and Unified Treasury to give CFOs the ability to view, hold, receive and manage fiat and digital liquidity in their existing… — Ripple (@Ripple) April 1, 2026

XRP koers verwachting: cross border settlement als motor

De volgende stap is cross border intercompany settlement. Ripple wil bedrijven tussen dochterondernemingen laten schakelen via XRP als bruggvaluta. Elke transactie genereert dan echte koop en verkoop van de token, in plaats van RLUSD dat nu vooral wordt gebruikt.

Volgens een Ripple onderzoek wil 72% van de CFOs een digitaal asset aanbod hebben om concurrerend te blijven. Daardoor is de XRP koers verwachting gevoelig voor elk klantensignaal dat volgt. Wie dieper wil kijken vindt in onze XRP koers verwachting een bredere analyse.

Wat gaat Ripple doen als de CLARITY Act passeert?

De wet die alles kan omgooien heet de CLARITY Act. Deze bepaalt of XRP een grondstof is of een effect onder federale wet. De Senate Banking Committee mikt op een markup stemming eind april, gevolgd door een bredere Senaat stemming later in het voorjaar.

De komende weken zijn cruciaal:

Late april: verwachte markup stemming in de Senaat

Eind mei: deadline die Garlinghouse zelf noemt voor passage

Na CLARITY: banken krijgen juridische dekking om XRP direct in te zetten

Bij goedkeuring plus sterke ETF instroom ziet analist Geoffrey Kendrick van Standard Chartered de XRP koers stijgen richting $8. Blijft de wet liggen, dan schuift zijn scenario terug naar $2,80. Voor context bij andere opties helpt onze gids welke crypto gaat stijgen bij het afwegen van alternatieven.

XRP rally of geduld: dit mogen beleggers verwachten

De XRP koers hangt rond $1,42 en beweegt tussen $1,35 en $1,50. Een echte XRP rally vereist een positief CLARITY resultaat. Intussen stapelt Ripple nieuws zich op: Rakuten Wallet voegde XRP recent toe en een pilot met Kyobo Life tokeniseert Koreaanse staatsobligaties.

Voor wie nu XRP kopen overweegt telt vooral het tempo. Ripple stijgt zelden op één katalysator, dus gespreid instappen blijft verstandig.

Onze analist: “De infrastructuur staat klaar. Nu wacht de markt op het juridische startschot richting een mogelijke XRP rally.”