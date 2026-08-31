De Bitcoin koers dook maandagochtend onder de $78.000. Beleggers schrokken van nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran, terwijl de kans op een hogere rente in september hard opliep. Twee klappen tegelijk, dus.

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Aanval op Iran duwt de olieprijs boven de $90

Zondag wisselden de VS en Iran voor het eerst in ruim een maand weer aanvallen uit. Amerikaanse troepen raakten raketinstallaties op het eiland Larak, midden in de Straat van Hormuz. Volgens het Amerikaanse Central Command stond Iran op het punt zeemijnen de zeestraat in te schieten.

Maandagochtend vuurde Iran raketten af op twee legerbases in Jordanië. Het Jordaanse leger onderschepte er acht. Kort daarna plaatste president Trump een AI-video waarin het olie-eiland Kharg in stukken wordt geblazen.

Dat eiland is geen klein detail. Via Kharg gaat ongeveer 1,5 miljoen vaten ruwe olie per dag naar buiten, meer dan 90 procent van alles wat Iran exporteert. Brent-olie steeg daarop bijna 5 procent naar $90,53, het hoogste niveau in bijna twee weken.

BREAKING: President Trump posts an AI video of Iran’s Kharg Island “being blown to smithereens.” Iran exports ~1.5 million barrels of crude oil per day through Kharg Island, representing more than 90% of the country’s total crude exports. US oil prices are extending gains. pic.twitter.com/m5WbZl888o — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) August 31, 2026

Fed rente: Warsh waarschuwt en kans op verhoging loopt naar 60 procent

Ook zonder Iran had de markt al een probleem. Fed-voorzitter Kevin Warsh zei vrijdag op het symposium in Jackson Hole dat het beleid niet streng genoeg is. Hij kan de financiële omstandigheden moeilijk streng noemen, zei hij, en de Fed heeft werk te doen als de inflatie niet snel genoeg richting de 2 procent zakt.

Handelaren rekenen nu op een kans van ruim 60 procent dat de fed rente in september met 25 basispunten omhoog gaat, blijkt uit de FedWatch-tool van CME Group. Vrijdag was dat nog zo’n 35 procent. Begin augustus gokte de markt zelfs nog op een fed renteverlaging, en van die fed renteverlaging is nu geen sprake meer.

Een hogere rente is slecht nieuws voor bezit dat zelf niets oplevert. De goud koers zakte daarom bijna 1 procent richting de $4.400, terwijl het edelmetaal eerder deze maand nog rond de $4.750 lag. Bitcoin en de beste altcoins gingen mee omlaag: XRP verloor 2,7 procent en Ethereum 0,7 procent.

Waarom daalt de Bitcoin koers juist nu?

Waarom daalt Bitcoin dan zo hard, terwijl oorlog vaak juist goed is voor schaarse bezittingen? Omdat duurdere olie de inflatie opjaagt, en die inflatie de Fed een extra reden geeft om de rente te verhogen. Beleggers verkopen dan eerst hun risicovolle posities, en crypto staat boven aan dat lijstje.

Dat verklaart ook waarom de goud koers dezelfde kant op ging, terwijl goud normaal juist stijgt bij oorlog. Het Bitcoin nieuws van maandag gaat dus eigenlijk niet over crypto, maar over olie en over de Fed.

Wat gaat Bitcoin doen? Steun op $77.000, weerstand tot $80.800

Bitcoin handelde maandag rond $78.000, met een dagbodem van $77.396. De Bitcoin koers verwachting draait daarmee om twee niveaus. Blijft de munt boven de zone van $77.000 tot $77.100, dan houdt de opgaande lijn van augustus stand.

Zakt Bitcoin daaronder, dan ligt $75.000 als volgende steun klaar. Aan de bovenkant wacht weerstand tussen $79.400 en $80.800. Pas boven de $80.800 wordt de mislukte uitbraak van vorige week weer omgedraaid, want vrijdag stuiterde de koers al terug bij $81.300.

Ondanks de daling staat Bitcoin deze maand nog altijd zo’n 24 procent hoger. Ether won in augustus 30 procent en Solana zelfs 40 procent, dus de schrik van maandag is voorlopig een deuk in een sterke maand.

Wat gaat Bitcoin doen de komende dagen? Dat hangt vooral af van twee dingen: het nieuwe Amerikaanse banenrapport en elk bericht uit de Straat van Hormuz. Blijft de olie hoog, dan houdt de druk op de rente aan. Dat raakt net zo goed de nieuwe cryptomunten, die bij dit soort schokken vaak nog harder bewegen dan Bitcoin zelf.