Fed voorzitter Kevin Warsh spreekt vanmiddag om 16:00 Nederlandse tijd op Jackson Hole. De Bitcoin koers staat op $79.958, na een korte uitschieter boven $81.000. Het symposium draait dit jaar om financiële innovatie en betalingsverkeer, een thema dat crypto rechtstreeks raakt.

Warsh spreekt om 16:00 over financiële innovatie

Het jaarthema van Jackson Hole luidt dit jaar financiële innovatie en de gevolgen daarvan voor betalingen en beleid. Centrale bankiers praten dus over de infrastructuur waar stablecoins en getokeniseerde deposito’s onderdeel van zijn.

Warsh zit sinds mei 2026 op de stoel van de Fed voorzitter. Zijn eerste maanden kenmerkten zich door een andere stijl dan zijn voorganger: minder vooraankondigingen, meer sturen op binnenkomende cijfers.

Die combinatie maakt de toespraak lastig te voorspellen. Markten krijgen geen vast script om op te reageren, waardoor losse zinnen over betalingsinfrastructuur meteen in de BTC koers terechtkomen.

Warsh geeft geen richting over de rente

Een duidelijk signaal over renteverlagingen zit er waarschijnlijk niet in. Sinds zijn aantreden heeft Warsh de klassieke vooraankondiging grotendeels losgelaten en houdt hij vast aan beslissen per vergadering.

Verwacht daarom eerder een verhaal over hervormingen binnen de Fed en over hoe centrale banken horen te werken. Een uitgewerkt rentepad voor de komende maanden past niet bij zijn stijl. De markt hoort dus vooral iets over proces.

Wat handelaren op dit moment inprijzen, staat in de FedWatch tool van CME Group. Daar zijn de kansen op een renteverlaging per vergadering af te lezen, gebaseerd op futures op de Amerikaanse beleidsrente.

Laat Warsh onverwacht ruimte voor lagere rentes doorschemeren, dan verzwakt de dollar en profiteert Bitcoin daar direct van. Goedkoper geld drijft kapitaal richting activa zonder rendement, en BTC hoort in die categorie.

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GENIUS Act en CLARITY Act bepalen het sentiment

Twee Amerikaanse wetten hangen boven de markt. De GENIUS Act regelt betaalstablecoins, met eisen aan dekking en toezicht op de uitgevers.

De CLARITY Act gaat over de marktstructuur en verdeelt het toezicht op digitale activa tussen de Amerikaanse toezichthouders. Het voorstel ligt onder nummer H.R. 3633 bij het Amerikaanse Congres, waar de behandeling in de Senaat vertraging oploopt.

Een open houding van Warsh tegenover die wetten geeft de markt vertrouwen. Hetzelfde geldt voor getokeniseerde deposito’s en de techniek achter DeFi. Zo’n signaal weegt in dit stadium zwaarder dan een extra inflatiecijfer. Voor Bitcoin investeerders zit de winst in de tweede ronde. Duidelijke regels bepalen namelijk of banken en vermogensbeheerders crypto aan klanten mogen aanbieden. Dat kanaal levert vraag op die jaren aanhoudt.

Bitcoin koers verwachting richting $83.000 en $90.000

De niveaus voor de komende weken liggen dicht bij elkaar:

$79.958: waar de Bitcoin koers nu staat, ruim 1,9% hoger op een dag

$81.000: de uitschieter van de afgelopen dagen

$83.000: de piek van augustus en de eerste echte weerstand, 3,8% hoger

$90.000: de volgende zone daarboven, goed voor 12,6%

$100.000: het niveau waar de markt op middellange termijn naartoe rekent, 25% erboven

Een positieve toon over financiële innovatie kan BTC richting $83.000 duwen. Blijft die doorbraak uit, dan handelt Bitcoin verder binnen de bandbreedte van deze maand. De aandacht verschuift dan naar de volgende rentevergadering.

Altcoins lopen vandaag harder dan BTC

De rest van de markt beweegt sneller. De totale marktwaarde van crypto steeg ongeveer 2% naar $2,69 biljoen. SOL noteert 10,8% hoger op $107 en XRP wint 4,25% naar $1,44.

Zulke uitschieters bij altcoins wijzen op handelaren die risico durven te nemen. Bij een teleurstellende toespraak draait dat sentiment als eerste, nog voordat de Bitcoin koers zelf meebeweegt.

Onze Bitcoin koers verwachting gaat dieper in op de weg richting $100.000 in 2027. Het Bitcoin nieuws van vandaag gaat over de vraag hoever een centrale bank crypto in het betalingsverkeer wil toelaten.