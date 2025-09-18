De eerste Fed renteverlaging sinds december zorgde niet voor de verwachte koerssprong. De Bitcoin koers zakte kort tijdens de speech van Powell, herstelde daarna, maar brak niet door. De crypto markt blijft consolideren en laat zien dat de 25 basispunten al volledig waren ingeprijsd. Wat gaat Bitcoin doen in de komende weken?

Fed verrast niet met besluit

De FOMC besloot de rente met 0,25 procentpunt te verlagen. Dat was precies wat de markt al had verwacht. In de dagen vooraf steeg de BTC koers al richting $116.000, terwijl traders hoopten dat een grotere stap de rally zou versnellen. Toen die verrassing uitbleef, volgde het bekende “sell the news” effect. Hefboomposities werden gesloten en de koers dipte kortstondig tot $114.926, voordat een herstel boven $116.000 volgde.

🚨￼BREAKING🚨￼ FED CUT RATES BY 25 BPS. AS EXPECTED, GIGA BULLISH 🔥 pic.twitter.com/9X8nPgsC73 — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 17, 2025

De centrale bank houdt vast aan een voorzichtige toon. Powell noemde de stap een “risk management cut” en is bedoeld om de afkoelende economie te ondersteunen, maar zonder belofte van agressieve vervolgstappen. Dat is positief op de lange termijn, maar geeft de markt nu weinig reden om direct door te breken. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met de beste altcoins voor deze bull run.

Belangrijk niveau rond $116.000

Op technisch vlak blijft de zone rond $116.000 cruciaal. Daarboven houdt de markt een bullish karakter, daaronder dreigt verzwakking richting $114.500 of lager. Het herstel boven dit niveau laat zien dat kopers nog steeds actief zijn, maar het ontbreekt aan kracht om direct de weerstand bij $118.500 – $120.000 te testen.

De RSI beweegt bullish, zonder overbought signalen. De MACD is vlak, wat bevestigt dat de markt wacht op een nieuwe trigger. Zolang candles boven $116.000 sluiten, blijft de kans op een nieuwe poging omhoog reëel.

Spotvraag Bitcoin blijft achter

Een ander punt is dat de stijging vooral werd gedragen door futures activiteit. Het open interest steeg direct na de Fed renteverlaging, terwijl spotvolumes juist mager bleven. Dat betekent dat veel beweging afkomstig is van leverage, niet van structurele vraag. Voor een duurzame trend is juist instroom in spot en ETF’s nodig.

Zonder die instroom blijft de BTC koers kwetsbaar voor snelle swings zodra futures posities worden afgebouwd. De komende dagen is het dus belangrijk om te zien of ETF-data en on-chain cijfers groei laten zien.

Waarom de bull run nog niet van tafel is

Dat de koers niet explodeerde, wil niet zeggen dat de bull run voorbij is. Integendeel, lagere rentes verzwakken op termijn de dollar, verlagen financieringskosten en vergroten de interesse in risicovolle assets. Voor crypto is dat historisch gezien gunstig.

Last Bitcoin Bullrun cycles: 2011:

Duration 9 Months

Bear trap hit in Month 6 2013:

Duration 9 Months

Bear trap hit in Month 6 2017:

Duration 9 Months

Bear trap hit in Month 6 2021:

Duration 9 Months

Bear trap hit in Month 6 2025:

We are in month 6 right now… pic.twitter.com/n7t1hgXrXx — Leshka.eth ⛩ (@leshka_eth) September 16, 2025

Het probleem is dat de markt dit al had ingeprijsd. Een enkele stap van 25 bps is niet genoeg om direct miljarden nieuw kapitaal aan te trekken. Zodra er signalen komen dat de Fed in oktober opnieuw de rente verlaagt, kan dat beeld veranderen. Dan kan de liquiditeit echt loskomen en krijgt de crypto markt de impuls die nu ontbreekt.

Wat gaat Bitcoin doen?

Op korte termijn draait alles om consolidatie. Blijft de koers boven $116.000, dan ligt de weg open voor een test richting $118.500 – $120.000. Word dat niveau overtuigend doorbroken, dan kan de markt snel opschuiven naar nieuwe toppen.

Aan de andere kant dreigt bij een slot onder $116.000 een dip richting $114.000 – $113.000. Dat hoeft de bullmarkt niet te breken, maar zou wel extra tijd kosten om momentum opnieuw op te bouwen.

Voor de langere termijn blijft de outlook positief. Als de Fed in oktober opnieuw besluit tot een renteverlaging, kan dat de katalysator zijn waar de markt nu op wacht. In dat scenario neemt de Bitcoin koersverwachting richting een nieuwe all-time high toe.

Komt er in oktober een tweede renteverlaging?

De eerste Fed renteverlaging sinds december leverde geen explosieve stijging op. De crypto markt consolideert en wacht op duidelijkere signalen van de centrale bank. Het gebied rond $116.000 is daarbij het kompas: erboven blijft de trend constructief, eronder dreigt verzwakking.

🇺🇸 OCTOBER 25BPS RATE CUT

PROBABILITY JUST HIT 93.2% MORE RATE CUTS ARE COMING. pic.twitter.com/L5BazMWH18 — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 17, 2025

De vraag wat gaat Bitcoin doen hangt dus niet af van dit ene besluit, maar van het pad dat de Fed in de komende maanden kiest. Wordt oktober het moment van een tweede verlaging, dan kan dat de doorbraak geven die deze week nog uitbleef.

