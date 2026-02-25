Bitcoin technische analyse: RSI op historisch dieptepunt

De Bitcoin koers noteert op 25 februari 2026 rond $63.000, een daling van circa 50% sinds de piek van $126.210 in oktober 2025. Maar wie puur naar de dollarkoers kijkt, mist volgens analist Michaël van de Poppe het grotere plaatje.

Van de Poppe deelde op X zijn analyse van de BTC/goud ratio. Dit is de verhouding tussen de Bitcoin koers en de goud koers. Die ratio bevindt zich op het laagste punt ooit. De wekelijkse RSI (Relative Strength Index) is onder de 30 gezakt, een niveau dat in de geschiedenis van Bitcoin slechts drie keer eerder voorkwam: bij de bodems van 2015, 2018 en 2022. Elke keer volgde daarna een jarenlange stijging.

The most valuable chart in the markets: #Bitcoin vs. Gold. In history, bear markets last 14 months. In this case; we're in month 14. The lowest RSI on weekly, monthly, two-weekly and 3-day ever recorded. Probably nothing. pic.twitter.com/2uCvXZol5B — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) February 24, 2026

Wat gaat Bitcoin doen: bear market van 14 maanden bijna voorbij?

Een opvallend detail in deze Bitcoin technische analyse: terwijl veel beleggers denken dat de bear market pas een paar maanden oud is, laat de grafiek ten opzichte van goud iets anders zien. Bitcoin bereikte zijn piek ten opzichte van goud al in december 2024. Dat betekent dat de daling inmiddels 14 maanden duurt.

Historisch gezien duren Bitcoin bear markets gemiddeld zo’n 14 maanden. Volgens Van de Poppe staan we dus mogelijk niet aan het begin van een neerwaartse cyclus, maar juist aan het einde. Wie op verdere daling wedt, wedt volgens de analist tegen de geschiedenis.

Belangrijke signalen uit de analyse:

Laagste RSI ooit op de wekelijkse, maandelijkse en driedaagse grafiek van BTC ten opzichte van goud

op de wekelijkse, maandelijkse en driedaagse grafiek van BTC ten opzichte van goud 14 maanden bear market gemeten vanaf de piek in december 2024, wat overeenkomt met historische patronen

gemeten vanaf de piek in december 2024, wat overeenkomt met historische patronen Goud op recordniveau boven $5.000 per ounce, terwijl Bitcoin achterblijft en dit verschil historisch altijd werd gecorrigeerd

Bitcoin voorspelling: wat zegt de goud koers ons?

De goud koers bereikte in februari 2026 nieuwe records boven $5.100 per ons. Tegelijkertijd kampt Bitcoin met verkoopdruk door geopolitieke spanningen en tariefoorlogen. De crypto verwachting op korte termijn blijft onzeker, maar de technische indicatoren wijzen volgens meerdere analisten op een mogelijke bodemvorming.

Van de Poppe is niet de enige die dit patroon ziet. De Sharpe Ratio van Bitcoin op korte termijn is gedaald naar -38,38 op CryptoQuant data, een niveau dat historisch overeenkwam met zogenoemde accumulatiezones.

Bitcoin’s Short-Term Sharpe Ratio Hit a Level Historically Reserved For Generational Buying Zones “The arrows in the chart illustrate this clearly: each prior extreme negative reading was followed by violent recoveries to new highs.” – By @MorenoDV_ pic.twitter.com/nxFBUgHxi9 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) February 19, 2026

Toch zijn er risico’s. Liquiditeit droogt op, open interest op Bitcoin futures is gehalveerd, en het Fear & Greed Index staat op 5 (extreme angst). Een Bitcoin koers verwachting hangt sterk af van of macro omstandigheden verbeteren.

Bitcoin Hyper bouwt Layer 2 voor BTC

Terwijl beleggers wachten op een ommekeer in de Bitcoin koers, bouwen projecten verder aan het Bitcoin ecosysteem. Bitcoin Hyper ($HYPER) werkt aan de eerste Bitcoin Layer 2 oplossing met ondersteuning voor smart contracts en DeFi toepassingen. Het project heeft inmiddels meer dan $31,5 miljoen opgehaald in de presale.

$HYPER draait op de Solana Virtual Machine en maakt snelle, goedkope transacties mogelijk bovenop Bitcoin. Stakers verdienen tot 37% APY. De listing op crypto exchanges wordt verwacht in Q1 2026. Voor beleggers die geloven dat Bitcoin nog een grote beweging maakt, kan $HYPER een manier zijn om extra blootstelling op te bouwen tegen een lage instapprijs.

Bitcoin Hyper presale toegang