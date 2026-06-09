De XRP koers staat voor een spannende maand nu drie bekende crypto ai modellen hun prijsdoel voor eind juli delen. ChatGPT, Grok en Gemini bekijken dezelfde munt, maar komen tot heel verschillende uitkomsten. Tegelijk kopen XRP whales stevig bij en blijft er geld in de XRP ETF stromen.

XRP koers verwachting volgens ChatGPT, Grok en Gemini

De drie AI modellen zijn het over één ding eens: er is ruimte omhoog, maar een grote sprong binnen 30 dagen is niet zeker. Veel hangt af van de CLARITY Act, een Amerikaanse wet die crypto duidelijke regels moet geven. Wordt die voor 4 juli aangenomen, dan kan dat de rem eraf halen. Een nieuwe XRP rally hangt vooral af van grote partijen die blijven instappen, zo blijkt ook uit de bredere XRP koers verwachting.

Basisscenario: ChatGPT en Gemini zien $1,80 tot $2,30 als de wet op tijd rond is.

ChatGPT en Gemini zien $1,80 tot $2,30 als de wet op tijd rond is. Bullish scenario: ChatGPT noemt zelfs $3 tot $5, en Grok denkt aan een doorbraak boven de oude top van $3,65 als bitcoin meeloopt.

ChatGPT noemt zelfs $3 tot $5, en Grok denkt aan een doorbraak boven de oude top van $3,65 als bitcoin meeloopt. Bearish scenario: zakt bitcoin verder weg, dan kan XRP terugvallen richting $1.

De huidige koers ligt rond de $1,15, dus zelfs het basisscenario betekent een flinke stijging.

XRP whales kopen de dip

Onder de zwakke koers gebeurt iets opvallends. Het aantal XRP whales bereikte een record van ruim 332.000 grote adressen, terwijl er meer dan 25 miljoen XRP van de beurzen werd gehaald. Minder munten op beurzen betekent meestal minder verkoopdruk.

Volgens data van CryptoQuant kopen de grootste houders nu meer dan 10 miljoen XRP per dag, het hoogste tempo in tien maanden. Voor wie zoekt naar welke crypto stijgt, is dat een signaal dat het slimme geld zich klaarmaakt. Begin deze maand haalde Ripple ook 1 miljard XRP uit escrow, al gaat een groot deel daarvan later weer op slot.

“XRP laat kracht zien terwijl de rest van de markt zakt. Dat patroon zagen we vaker vlak voor een opleving,” zegt een analist van het Coinspeaker team.

XRP ETF instroom houdt de koers overeind

De XRP ETF blijft geld aantrekken, zelfs nu de markt nerveus is. De Amerikaanse spot ETF’s beheren samen rond de $1 miljard en haalden sinds de start eind 2025 zo’n $1,43 miljard aan nieuw geld op. In mei kwam er een record van bijna $132 miljoen binnen. Die institutionele toetreding is een groot verschil met bitcoin, waar juist veel geld de ETF’s verlaat. Wie de Bitcoin koers volgt, ziet dat verschil duidelijk.

Vorige week stroomde er voor het eerst in weken even geld uit, een teken dat de XRP rally nog niet gegarandeerd is. Toch wijst de instroom op blijvende vraag.

Wat gaat Ripple doen en hoe koop je XRP via MEXC

Wat gaat Ripple doen de komende weken? Dat hangt af van de wetgeving, de whales en de ETF instroom samen. De AI modellen zien kansen, maar zekerheid is er niet. Houd daarom de drie signalen in de gaten: regels, on-chain kopen en geldstromen.

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