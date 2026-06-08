Banken durven crypto niet meer te negeren. Barclays praat openlijk over blockchain en investeerde al in digitale geldinfrastructuur. Tegelijk blijft de XRP koers zwak rond de 1,14 dollar. Profiteert Ripple straks van de groeiende interesse van grote spelers, of blijft de stijging uit?

Barclays kiest voor crypto: belangrijk Ripple nieuws?

De Britse grootbank Barclays onderzoekt een eigen blockchain platform voor betalingen en getokeniseerde deposito’s. Begin 2026 stapte de bank ook in Ubyx, een bedrijf dat de afwikkeling van stablecoins regelt. Het was de eerste keer dat Barclays geld stak in een stablecoin partij.

💰 BANKING GIANTS & XRP 💰 Barclays is now openly discussing its move into XRP and crypto as institutional adoption accelerates. The dominoes keep falling. First the pioneers, then the rest of the banking world follows. XRP is becoming impossible to ignore. 🚀 pic.twitter.com/UohRaiIUYx — John Squire 🇺🇸 (@TheCryptoSquire) June 8, 2026

Uit een peiling van Barclays blijkt dat een kwart van de grote beleggers in 2026 crypto wil toevoegen aan de portefeuille. Die bankenadoptie voedt de XRP koers verwachting, want Ripple richt zich juist op banken en snelle betalingen. Dat maakt het tot belangrijk Ripple nieuws.

Wat gaat Ripple doen met de XRP koers?

De cijfers zijn dubbel. De XRP koers staat rond de 1,14 dollar en ligt nog altijd zo’n 40 procent onder de top. De wekelijkse instroom in beleggingsproducten viel bovendien bijna stil. Toch is er onder de motorkap veel beweging.

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Het netwerk groeit hard en dat is waar veel beleggers naar kijken. Wie zelf wil instappen, vergelijkt eerst de beste crypto exchange. De belangrijkste signalen op een rij:

Het XRP Ledger verwerkt inmiddels bijna 3 miljoen transacties per dag, een verdrievoudiging ten opzichte van medio 2025.

Meer dan 30 banken die op het SWIFT netwerk zitten, hebben een link met het netwerk van Ripple.

In de Verenigde Staten houden zeven XRP ETF producten samen meer dan 1 miljard dollar aan.

Zakenbank Goldman Sachs meldde een belang van 153,8 miljoen dollar in een XRP ETF.

De vraag wat gaat Ripple doen is daarmee vooral een vraag over geduld: de techniek loopt voor op de prijs.

Blackrock en de XRP ETF: de volgende stap?

De grootste naam ontbreekt nog. Vermogensbeheerder Blackrock heeft nog geen XRP ETF aangevraagd. Volgens marktkenners wacht Blackrock tot de vraag groot genoeg is, met een grens rond de 3 miljard dollar aan beheerd vermogen. De baas van Canary Capital denkt dat Blackrock pas eind 2026 of in 2027 een XRP ETF indient.

Stapt Blackrock straks toch in, dan kan dat een flinke duw geven aan de XRP koers verwachting. Sinds de Amerikaanse toezichthouders XRP begin 2026 als digitale grondstof bestempelden, is de juridische drempel voor zo’n product weg.

“Bankenadoptie is op de lange termijn positief voor XRP, maar de markt wil eerst echte volumes zien voordat de koers volgt.” — crypto analist Coinspeaker

XRP kopen of eerst kijken naar Bitcoin Hyper ($HYPER)?

Terwijl beleggers wachten op de volgende stap voor XRP, kijken sommigen naar nieuwe projecten. Een naam die opvalt is Bitcoin Hyper ($HYPER), een zogeheten Layer 2 voor Bitcoin. Het project bouwt op de techniek van Solana, waardoor Bitcoin transacties snel en goedkoop worden.

Dat lost een oud probleem op: Bitcoin is veilig, maar traag en duur. Bitcoin Hyper voegt daar slimme contracten, apps en staking aan toe. De presale haalde al meer dan 32 miljoen dollar op en de lancering van het hoofdnetwerk staat gepland voor later dit jaar. Voor wie naar XRP kopen kijkt maar ook spreiding zoekt, is het een project om in de gaten te houden.

Bitcoin Hyper presale toegang