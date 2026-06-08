De XRP koers viel deze week terug naar ongeveer $1,14, het laagste niveau in negentien maanden. Verkopers dreven de prijs richting de $1. Toch zien grote investeerders juist kansen. Waarom daalt Ripple zo hard, en wanneer kan de XRP rally terugkeren?

Waarom stijgt Ripple niet en zakt de XRP koers?

De daling heeft meerdere oorzaken. Begin juni haalde Ripple 1 miljard XRP uit de escrow, het digitale kluisje waarin een deel van de munten zit opgeslagen. Daardoor kwam er extra aanbod op de markt, terwijl beleggers in de hele cryptomarkt voorzichtig werden. Het resultaat: een flinke verkoopgolf.

Belangrijke steunzones liggen nu rond $1,20, $1,08, $1,00 en $0,90. Houdt de koers boven $1,08, dan blijft de bodem stevig. Zakt de prijs daaronder, dan komt $1 snel in zicht voor de XRP koers.

XRP whales kopen door tijdens de daling

Opvallend genoeg gebruiken grote partijen de lage prijs om bij te kopen. Het aantal XRP whales, de wallets met minstens 10.000 XRP, steeg naar een record van 332.230 stuks. Ook verdween er in een paar dagen meer dan 25 miljoen XRP van de beurzen, een teken dat houders hun munten niet snel willen verkopen.

Tegelijk blijft er institutioneel geld binnenkomen. In mei stroomde er een recordbedrag van $131,94 miljoen in XRP ETF\u0027s, het sterkste maandcijfer van 2026. Dat gebeurde terwijl de prijs juist daalde. De belangrijkste signalen op een rij:

Recordaantal XRP whales: 332.230 grote wallets

Meer dan 25 miljoen XRP van de beurzen gehaald

$131,94 miljoen instroom in XRP ETF\u0027s in mei

Steun rond $1,08 die de bodem moet vasthouden

“Wanneer de prijs daalt maar grote kopers blijven instappen, is dat vaak een teken dat slim geld de bodem ziet naderen”, zegt een analist van ons eigen team. Voor wie een idee zoekt over welke crypto gaat stijgen, is dit gedrag het volgen waard.

Claude voorspelt wanneer Ripple weer gaat stijgen

Op basis van de huidige data is mijn inschatting dit: zolang XRP boven $1,08 blijft, is de kans op een nieuwe XRP rally groot. De echte ommekeer komt waarschijnlijk pas als de koers door de $1,50 breekt. Dat niveau is de grens tussen verder zijwaarts bewegen en een stevig herstel.

De timing hangt vooral af van twee dingen. Ten eerste de instroom in de XRP ETF: blijft het institutionele geld komen, dan droogt het aanbod op. Ten tweede een mogelijke stemming over de CLARITY Act in de Amerikaanse Senaat, die duidelijke regels voor crypto kan brengen. Gebeuren beide deze zomer, dan kan de XRP koers verwachting snel omslaan.

Er is een precedent. Na de crash van februari leidde XRP juist het herstel: de munt steeg toen ongeveer 38 procent, tegen 14 procent voor Bitcoin en 12 procent voor Ethereum. Wie nu XRP kopen overweegt, doet er goed aan die steunzones scherp in de gaten te houden. Dit is geen financieel advies.

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