De prijs van Cardano (ADA) zakte rond 9 juni naar ongeveer $0,16. Dat is het laagste niveau sinds 2020. Beleggers zijn bang en bijna de hele markt kleurt rood. Toch zijn niet alle tekenen slecht voor wie naar de langere Cardano koers verwachting kijkt.

Cardano koers verliest belangrijke steun

De daling ging snel. In één week verloor de Cardano koers ongeveer 30 procent. De angstmeter voor crypto staat op 12 punten, wat ‘extreme angst’ betekent. Dit komt doordat de ADA koers brak door een steunlijn die jaren standhield.

$ADA monthly is rhyming with 2018. Same support, lost again, eight years later. Either Cardano is dead or this bear grinds into 2028. Two year accumulation phase?😅 pic.twitter.com/lYgHVEsLxD — Jesse Olson (@JesseOlson) June 8, 2026

Zo’n steun is een prijs waar kopers de munt meestal weer oppakken. Nu dat niveau weg is, vragen veel mensen zich af waarom Cardano niet meer stijgt. Het laatste Cardano nieuws helpt niet mee: een bekend analyseplatform stopt ermee, een grote bijeenkomst werd afgelast en oprichter Charles Hoskinson liet weten een pauze te nemen. Wie spreiding zoekt, kijkt soms naar de beste altcoins met meer activiteit.

Waarom stijgt Cardano niet en duurt de bear market voor de koers tot 2028?

Analist Jesse Olson deelde op 8 juni een opvallende vergelijking. De maandgrafiek van ADA lijkt sterk op die van 2018. Dezelfde steun werd toen verloren, en acht jaar later gebeurt het opnieuw.

Olson schetst twee opties: of Cardano is ‘dood’, of deze bearmarket duurt tot 2028. In dat geval volgt mogelijk een rustige periode van twee jaar waarin de prijs laag blijft. Dat is geen prettige boodschap voor wie nu instapt.

Wat gaat Cardano doen op korte termijn?

Op korte termijn hangt veel af van de hele markt. Stijgt Bitcoin weer, dan kan ADA meeliften. Blijft de angst groot, dan kan de prijs nog verder zakken. De angstmeter op 12 punten laat zien hoe voorzichtig beleggers nu zijn.

Cardano kopen of niet? Het verhaal voor de lange termijn

Toch staat het project niet stil. Op de officiële Cardano blog laat ontwikkelaar Input Output zien dat er hard wordt doorgebouwd, met een hoofdnetwerk dat eind 2026 gepland staat. Voor lange termijn beleggers telt dat soms zwaarder dan de prijs van vandaag.

Belangrijke punten waar de bouwers naar wijzen:

Leios: een grote snelheidsupgrade waarvan de testnet op 23 juni 2026 start.

een grote snelheidsupgrade waarvan de testnet op 23 juni 2026 start. LayerZero: een koppeling die Cardano verbindt met andere blockchains en ruim 800 tokens.

een koppeling die Cardano verbindt met andere blockchains en ruim 800 tokens. Doorbouwen: staking en nieuwe apps blijven gewoon draaien.

“Lange termijn kopers kijken niet naar één slechte week, maar naar wat er wordt gebouwd”, zegt het analyseteam van Coinspeaker.

Bitcoin Hyper: een nieuwe kans tijdens de dip

Terwijl beleggers wachten op een nieuwe Cardano rally, kijken sommigen naar verse projecten. Een voorbeeld is Bitcoin Hyper ($HYPER), een presale die Bitcoin sneller en goedkoper wil maken.

Bitcoin Hyper bouwt een Layer 2 bovenop Bitcoin en gebruikt de techniek van Solana voor snelle transacties. Zo wil het netwerk handel, staking en apps naar Bitcoin brengen. De presale haalde al meer dan $32 miljoen op en belooft in de eerste fase hoge beloningen voor wie zijn tokens vastzet. Het hoofdnetwerk staat gepland voor later dit jaar. Doe altijd eerst je eigen onderzoek voordat je instapt.

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