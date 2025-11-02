De CIO van Bitwise, Matt Hougan, heeft opnieuw de aandacht getrokken met zijn uitgesproken optimisme over Solana (SOL). Volgens hem behoort Solana tot de meest kansrijke projecten voor november, dankzij wat hij zijn “Two Ways to Win” strategie noemt. Daarmee doelt hij op het idee dat Solana op twee fronten tegelijk kan groeien, zowel door de uitbreiding van de markt voor tokenized assets en stablecoins als door zijn eigen stijgende marktaandeel binnen dat ecosysteem.

Twee manieren om te winnen

Hougan vergelijkt Solana’s groeimodel met dat van Bitcoin in eerdere jaren. Bitcoin profiteerde namelijk niet van één, maar van twee krachten, de groei van het totale marktaandeel van digitale waardeopslag en de toename van zijn eigen dominantie binnen die markt. Dat zorgde voor grote rendementen toen de adoptie van BTC wereldwijd toenam.

Voor Solana ziet Hougan eenzelfde kans ontstaan. De markt voor tokenization, het omzetten van activa zoals aandelen, vastgoed en valuta in digitale tokens, groeit razendsnel. Banken en grote instellingen werken steeds vaker met blockchain technologie voor efficiëntere transacties. Solana speelt hierin een centrale rol dankzij zijn snelheid, lage kosten en schaalbaarheid. Volgens Hougan kan het netwerk profiteren van zowel de uitbreiding van de gehele tokenization markt als van de toenemende voorkeur van projecten om juist Solana te gebruiken.

Solana’s unieke positie in de markt

Wat Solana onderscheidt van andere blockchains, is de combinatie van hoge transactiesnelheid, lage kosten en een sterke community van ontwikkelaars. Terwijl Ethereum, Tron en BNB Chain de meeste transacties met stablecoins verwerken, heeft Solana inmiddels een marktaandeel van 14% binnen dit segment.

Hougan benadrukt dat dit aandeel nog flink kan groeien nu grote bedrijven de voordelen van Solana ontdekken. Zo wordt het netwerk al gebruikt door betalingsverwerkers en DeFi crypto exchanges die zoeken naar stabiele, goedkope infrastructuur. In een tijd waarin snelheid en efficiëntie steeds belangrijker worden, lijkt Solana zich te positioneren als de logische keuze voor real-world toepassingen.

Volgens Hougan kan deze dubbele groei dynamiek leiden tot wat hij “explosieve” resultaten noemt. Als de markt voor tokenized assets bijvoorbeeld vertienvoudigt en Solana zijn marktaandeel weet te vergroten, kan de impact op de Solana koers enorm zijn. De blockchain zou daarmee een rol kunnen gaan spelen vergelijkbaar met wat Bitcoin ooit deed voor digitale waarde en wat Ethereum deed voor DeFi.

Solana haalt Solana-ETF recordvolumes en bevindt zich volgens hem op een kruispunt van adoptie en innovatie. Het ecosysteem groeit niet alleen door speculatie, maar ook door daadwerkelijke toepassing in betalingen, gaming en tokenization. Juist dat maakt het volgens de Bitwise topman een van de beste crypto investeringen voor november.

Solana (SOL) ETFs Could Draw Over $3B If BTC, ETH ETF Trends Repeat https://t.co/MjQrqW2CbG — Andro (@AndroOxinu) October 29, 2025

Waarschuwing voor volatiliteit

Toch benadrukt Hougan dat zijn visie geen garantie is voor succes. De beste altcoinmarkt blijft volatiel en zelfs sterke projecten kunnen onder druk komen te staan bij macro-economische tegenslagen of plotselinge shifts in sentiment. De geschiedenis heeft laten zien dat grote verwachtingen soms botsen met de realiteit van marktschommelingen.

Beleggers wordt daarom aangeraden om weloverwogen beslissingen te nemen en niet blind op bullish voorspellingen af te gaan. De “Two Ways to Win” aanpak biedt perspectief, maar blijft afhankelijk van de bredere economische context.

De Pepenode visie op bouwen en verdienen

Bij projecten als Pepenode draait het niet alleen om voorspellingen, maar om actief bouwen aan de toekomst van crypto. Waar Solana de infrastructuur levert, laat Pepenode zien hoe die innovatie kan worden benut. Door gamified mining te combineren met meme coin economie, maakt Pepenode het mogelijk om zonder fysieke hardware virtuele mining-nodes op te zetten en zo beloningen te verdienen. Het idee is simpel, hoe meer nodes, hoe meer opbrengst. Gebruikers kunnen hun eigen virtuele serverruimte bouwen, upgraden en zo meer meme coins verdienen.

Deze speelse aanpak maakt mining toegankelijk voor iedereen en laat zien dat innovatie niet alleen draait om technologie, maar ook om community en beleving. Net als Solana richt Pepenode zich op schaalbaarheid, gebruiksgemak en de groei van de community. Het platform laat zien dat blockchain niet complex hoeft te zijn om waarde te creëren. Door gebruikers te belonen voor activiteit in een virtuele omgeving, bouwt het aan een nieuw type ecosysteem waarin plezier en winst hand in hand gaan.

Nu naar de Pepenode presale