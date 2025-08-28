Lange tijd waren exchanges de partijen met de grootste Bitcoin holdings. Zij houden deze voorraad als onderpand voor alle crypto op het platform, en om liquiditeit aan te bieden aan traders. Door de groei in populariteit van Bitcoin ETF’s holden enkele investeringsmaatschappijen nu meer Bitcoin dan grote spelers als Coinbase & Binance.

Zo zijn de holdings van BlackRock voorbij geschoten aan deze twee grote exchanges. Voor de BlackRock iShares Bitcoin Trust wordt er 745.000 BTC gehold. Op Coinbase zijn de reserves momenteel 699.000 en op Binance 578.903. Gaat dit bij de Ethereum holdings ook gebeuren?

Bitcoin holdings van BlackRock voorbij exchanges

Hoe meer er geïnvesteerd wordt in de Bitcoin ETF van BlackRock, hoe groter de Bitcoin holding van deze partij wordt. Met 745.000 BTC heeft BlackRock nu al meer dan 3,5% van alle Bitcoin in omloop.

BlackRock is daarmee één van de absolute koplopers qua Bitcoin holding. Het is voorbij aan alle exchanges, waaronder Coinbase en Binance, en heeft ook het Bitcoin-bedrijf Strategy van Michael Saylor ingehaald. Daarmee lijkt alleen Satoshi Nakamoto, de ontwerper van Bitcoin en eerste miner, meer Bitcoin te holden.

Dit verschilt overigens wel, zo hield Coinbase in november vorig jaar nog 2,3 miljoen Bitcoin vast voor klanten.

Gaan Ethereum ETF’s dezelfde kant op?

Met de stijgingen van de Ethereum koers in de afgelopen weken, beginnen ook de Ethereum ETF’s op stoom te komen. De BlackRock iShares ETH ETF hold op dit moment 3,6 miljoen Ethereum, waarmee het ook nog maar slechts 200.000 ETH achter staat op Coinbase.

De totale Ethereum holdings van Coinbase en Binance zijn, net als hun Bitcoin holdings, in de afgelopen jaren gedaald. De groene lijn in bovenstaande grafiek toont juist de enorme stijging van BlackRock dankzij de Ethereum ETF.

Als de huidige trend zich doorzet, zal de vermogensbeheerder snel voorbij schieten aan de holdings die crypto exchanges op dit moment laten zien.

Onafhankelijkheid van deze grote partijen

De groei in crypto ETF’s zorgt voor hogere koersen in de markt, maar ook voor inmenging van meer traditionele financiële partijen in die markt die grote hoeveelheden crypto vasthouden. Bitcoin, en ook later ontwikkelde crypto, werden juist bedacht met het tegenovergestelde in gedachten. Het moest de macht van grote financiële partijen teniet doen.

De decentralisatie staat hiermee op het spel, en voor Ethereum kan dit op den duur voor een probleem zorgen. Bij Ethereum is er geen mining-netwerk, maar kan één partij die veel tokens in een staking pool vastzet, de macht over het netwerk overnemen.

