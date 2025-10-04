BNB breekt $1100 – stijgt Binance Coin ETH voorbij in rally?

De Binance Coin koers heeft een bijzondere crypto rally neergezet in de afgelopen week. De token, gelinkt aan de gelijknamige exchange, zou volgens sommige analisten in de richting van Ethereums dominantie kunnen gaan. Wat is de Binance coin verwachting voor het einde van 2025?

Binance Coin koers zet crypto rally neer

In de afgelopen week wisten diverse grote altcoins een behoorlijke stijging neer te zetten, maar van de top 10 was Binance Coin de token die het beste presteerde. De cryptomunt, stevig gelinkt aan de Binance exchange, wist met bijna 20% te groeien.

Dit was een steviger groei dan bijvoorbeeld Solana en Ethereum (beiden +11%). De Binance Coin koers lijkt sinds vrijdag even gas teruggenomen te hebben, met een stevige support op de $1100. Mocht deze in het weekend vastgehouden worden, dan zullen de eerste investeerders alweer denken aan een groei richting $1200 op de korte termijn.

Tijdens de afgelopen Binance Coin crypto rally werd voor ruim $400 miljoen aan futures geliquideerd, waaronder $268 miljoen short posities. Dit lijkt een teken te zijn dat institutionele investeerders de kans hebben gegrepen om grote voorraden BNB aan te leggen – doorgaans een teken dat een cryptomunt door zal blijven groeien.

Verklaringen voor sterke groei Binance Coin

Er zijn verschillende redenen te geven waarom Binance Coin momenteel harder groeit dan veel andere tokens. Een belangrijke verklaring kan gevonden worden in de functie van het token: het is stevig gelinkt aan de grootste crypto exchange ter wereld, Binance. Hier traden met de BNB coin geeft de nodige voordelen, waaronder lagere transactiekosten. Het spreekt voor zich dat een toenemend handelsvolume op de exchange ook zorgt voor een groei van de interesse in de Binance Coin.

Dit valt terug te zien in de cijfers: het aantal actieve on-chain adressen is gestegen naar 73 miljoen, terwijl het maandelijkse transactievolume voor de derde maand op rij boven de $600 miljard ligt. De TVL van de Binance Coin chain is tevens gestegen (nu $8,23 miljard), wat een teken is dat het platform er beter in slaagt developers aan zich te binden.

Dit laatste is ongetwijfeld het gevolg van een andere positieve ontwikkeling op de BNB chain: recente upgrades hebben voor een versnelling van het netwerk en lagere transactiekosten gezorgd. Gas fees zijn praktisch doormidden gegaan (van 0,1 Gwei naar 0,05 Gwei) waarmee de chain een van de efficiëntste en goedkoopste is voor de implementatie van DeFi tools en applicaties.

Bovendien neemt de institutionele inflow bij Binance Coin steeds verder toe. Zo heeft onder meer het Kazachse cryptofonds Alem onlangs een grote investering in BNB aangekondigd,

Zorgt Binance Coin ervoor dat Ethereum daalt?

De vele ontwikkelingen bij Binance Coin zorgen ervoor dat de blockchain steeds meer op Ethereum begint te lijken. Volgens sommige analisten zou BNB zelfs een ‘Ethereum-killer’ kunnen zijn. Anderen denken dat het niet zover zal komen, maar dat de token wel de dominantieniveaus van deze altcoin halen.

Dit is opvallend, want nog geen tien jaar geleden (juli 2017) werd Binance Coin gelanceerd op de ERC-20 chain van Ethereum. De stap naar een eigen chain heeft de BNB koers de vrijheid gegeven om zichzelf te ontwikkelen.

Opvallend is dat Ethereum daalt ten opzichte van Binance Coin. In het handelspaar BNB/ETH zien we dat de Binance Coin koers met maar liefst 33% gestegen is ten opzichte van zijn grote tegenhanger.

Wel heeft de Binance Coin koers een flinke groei nodig om op dezelfde marktkapitalisatie van Ethereum te komen. BNB heeft momenteel een market cap van $160 miljard, terwijl Ethereum 2,3x zo groot is ($540 miljard). Voor de koers zou dit betekenen dat deze moet stijgen naar grofweg $2500.

Dit lijkt een ambitie voor de lange termijn: op de korte termijn zal de Binance Coin koers moeten proberen de $1100 vast te houden, ook om niet terug te zakken richting eerdere weerstandsniveau als $1000 en $970. De eerstvolgende grote barrière zal $1200 zijn.

Welke andere doelen er gelden voor de Binance Coin koers is lastig in te schatten, aangezien de token momenteel rond haar all-time high staan.

Inspelen op Binance Coin verwachting 2025

