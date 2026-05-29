Analysebureau CryptoQuant ziet dat de grootste Bitcoin houders, de zogenoemde whales, hun munten massaal van de hand doen. Dat gebeurde ook vlak voor de zware bear market van 2022. De Bitcoin koers staat nu rond de 73.000 dollar, zo’n 42 procent onder de top.

Bitcoin whales dumpen net als voor de crash

CryptoQuant volgt de portemonnees van whales: grote houders met 1.000 tot 10.000 Bitcoin. Een jaar geleden kochten deze partijen nog volop bij. Nu verkopen ze juist, en in een tempo dat we zelden hebben gezien. De data van CryptoQuant laat een duidelijke draai zien.

De cijfers zijn fors. Een jaar geleden legden deze whales samen nog zo’n 200.000 Bitcoin bij. Nu halen ze er juist bijna 188.000 weg. Zo’n grote ommekeer van kopen naar verkopen in iets meer dan een jaar tijd zagen we sinds de vorige bear market niet meer. Daarom kijken veel beleggers extra scherp naar wat de whales doen.

Het bureau wijst op een opvallende parallel met 2022. Toen draaiden de whales ook van kopen naar verkopen, vlak voordat de koers hard onderuit ging. Wie de Bitcoin koers verwachting volgt, ziet dat dit signaal in het verleden vaak een zwakke periode aankondigde.

Bitcoin’s largest holders have stopped accumulating. Dolphin balances have printed successive lower highs since Sept '25, while whale balances have remained flat since Feb '26. Historically, when both cohorts stall simultaneously, sustained price weakness tends to follow. pic.twitter.com/YA5szi4BkO — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) May 28, 2026

Waarom de Bitcoin koers blijft dalen

De Bitcoin koers daalt nu al maanden. Sinds de top van 126.080 dollar op 6 oktober 2025 is er ongeveer 42 procent van de waarde af. Met weinig vraag van nieuwe kopers is het lastig om de prijs weer omhoog te duwen. Beleggers speuren daarom naar cryptomunten die kunnen stijgen.

CryptoQuant ziet dat langetermijnhouders hun munten stevig vasthouden, terwijl er bijna geen nieuwe kopers bijkomen. Dat klinkt rustig, maar het is juist een zwak teken. Zonder verse vraag kan een kleine schok al snel uitgroeien tot een nieuwe Bitcoin crash.

“De whales lopen vaak voorop”, zegt een analist van het Coinspeaker team. “Als zij massaal verkopen, is dat een waarschuwing die je niet zomaar moet negeren.”

Bitcoin technische analyse: twee scenario’s

Wat zegt de Bitcoin technische analyse over de komende weken? Er zijn grofweg twee richtingen. Wie zelf munten bewaart, doet dat het liefst in een veilige crypto wallet en houdt de steunzones goed in de gaten.

Bullish scenario: houdt de Bitcoin koers de steun rond 70.000 dollar vast en keren de whales terug als kopers, dan is een herstel richting 85.000 dollar mogelijk.

Bearish scenario: zakt BTC duidelijk onder 70.000 dollar, dan ligt de weg open naar 60.000 dollar of lager, net als tijdens de bear market van 2022.

Welke kant het op gaat, hangt vooral af van de whales. Zolang zij blijven verkopen, blijft de Bitcoin voorspelling voorzichtig.

Presale kansen tijdens de onrust?

Terwijl de grote spelers hun Bitcoin verkopen, kijken sommige beleggers naar nieuwe projecten. Een voorbeeld dat veel aandacht trekt is Bitcoin Hyper ($HYPER), een nieuwe laag bovenop Bitcoin.

Bitcoin Hyper gebruikt de techniek van Solana om transacties razendsnel en goedkoop te maken. Daardoor worden slimme contracten, apps en betalingen op Bitcoin mogelijk. De presale haalde al meer dan 32 miljoen dollar op, met de lancering gepland voor later in 2026.

Bitcoin Hyper presale toegang