De crypto koers kleurt vandaag diep rood. Beleggers schrikken van nieuwe gevechten rond de Straat van Hormuz, een belangrijke vaarroute voor olie. In één dag verdween bijna 1 miljard dollar aan posities. We leggen uit waarom crypto vandaag daalt en wat dit voor jou betekent.

Waarom daalt crypto vandaag? Spanning met Iran is de oorzaak

Op donderdag 28 mei vielen Amerikaanse troepen Iraanse doelen aan bij de Straat van Hormuz. Daardoor verdween de hoop op een wapenstilstand. Beleggers werden bang en verkochten massaal hun risicovolle bezittingen, waaronder crypto. De voorzichtige Bitcoin koers verwachting van veel handelaren ging zo in rook op.

Door de aanvallen schoot de olieprijs omhoog. Hogere olieprijzen jagen de inflatie aan, waardoor centrale banken de rente minder snel kunnen verlagen. Dat drukt op alle risicovolle beleggingen, van aandelen tot crypto.

Bitcoin daalt onder 73.000 dollar, ook XRP en SOL in het rood

De Bitcoin koers viel donderdag tot 72.912 dollar, het laagste punt in maanden. Op het moment van schrijven staat de munt rond de 73.000 dollar, ruim 3 procent lager dan een dag eerder. Ook Ethereum zakte onder de 2.000 dollar.

De pijn was breed voelbaar. XRP gleed naar ongeveer 1,28 dollar en Solana viel terug richting 81 dollar. De XRP verwachting oogt op korte termijn somber. De hele crypto markt verloor 3,3 procent en is nu zo’n 2,53 biljoen dollar waard.

Bijna 1 miljard dollar weg door crypto crash

De snelle daling zorgde voor een ware crypto crash op de termijnmarkt. In 24 uur werd bijna 1 miljard dollar (958 miljoen) aan posities gedwongen gesloten. Maar liefst 93 procent daarvan waren weddenschappen op een stijgende koers. Volgens data van CoinGlass ging het om ruim 897 miljoen dollar aan zulke posities.

Nu Bitcoin daalt, voelden vooral handelaren met leverage trading de klap het hardst. Zulke gedwongen verkopen versterken elkaar: elke liquidatie duwt de prijs verder omlaag, waardoor de volgende sneuvelt.

Bitcoin: onder 73.000 dollar, het laagste niveau in maanden.

onder 73.000 dollar, het laagste niveau in maanden. Ethereum: gezakt tot onder 2.000 dollar.

gezakt tot onder 2.000 dollar. XRP: terug naar ongeveer 1,28 dollar.

terug naar ongeveer 1,28 dollar. Solana: gedaald richting 81 dollar.

gedaald richting 81 dollar. Liquidaties: bijna 1 miljard dollar in één dag.

Wat betekent dit voor beleggers?

De stemming op de markt is omgeslagen naar angst. De bekende Fear & Greed Index dook naar 22, diep in het angstgebied. Daarnaast kondigde de Amerikaanse overheid nieuwe sancties aan tegen een Iraanse instantie rond de Straat van Hormuz, wat de spanning verder opvoert.

“Zolang de onrust rond Iran aanhoudt, blijft de crypto markt nerveus,” zegt een analist van het Coinspeaker team. “Beleggers kijken op korte termijn vooral naar het volgende nieuws uit het Midden-Oosten. Komt er rust, dan kan de markt snel herstellen. Loopt het verder uit de hand, dan is meer daling mogelijk.”

Waar koop je crypto tijdens deze daling?

