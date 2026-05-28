Wat houdt de DTCC en Stellar deal precies in?

De DTCC is de grootste afwikkelinstantie van Wall Street en bewaart ruim 114 biljoen dollar aan activa. Samen met de Stellar Development Foundation gaat het Russell 1000 aandelen, grote ETF’s en Amerikaanse staatsobligaties als token op Stellar uitgeven. De officiële aankondiging noemt de eerste helft van 2027 als doel voor live activa.

Stellar wordt hiermee de eerste publieke blockchain in de multi chain strategie van DTCC. Die stap steunt op een No-Action Letter die de SEC eind 2025 afgaf. Voor het eerst staan door DTC bewaarde effecten op een open blockchain, een belangrijke stap voor RWA crypto.

De markt reageerde direct. XLM steeg ruim 15% naar $0,1699 binnen 24 uur. Beleggers zien Stellar nu als de brug tussen Wall Street en publieke blockchains. Wie zelf de koers wil volgen of crypto wil kopen of bewaren doet er goed aan rustig te blijven bij zulke pieken.

Today, @The_DTCC and SDF are announcing plans to enable the tokenization of DTC-custodied assets on Stellar. The connection supports the rapid conversion of traditional assets into tokenized form, and the full asset lifecycle, including corporate actions and reporting. pic.twitter.com/jSBbtA6Dzx — Stellar (@StellarOrg) May 27, 2026

XRP koers zakt onder $1,30: meer dan alleen pech

Tegelijk met de stijging van XLM zakte XRP onder de belangrijke grens van $1,30. De munt noteert nu rond $1,28. Toch lijken veel analisten niet onder de indruk. Volgens hen kreeg Stellar enkel de rol van boekhouder toebedeeld. De feitelijke verplaatsing van geld is nog niet vergeven.

Analist Hurricane Josue legt uit dat Stellar de “accountant” voor activa wordt. XRP solliciteerde nooit voor die taak. De rol van liquiditeit en cashbruggen ligt dus nog open. Daarmee blijft de XRP koers verwachting op de langere termijn intact.

DTCC will tokenize stocks, ETFs, and Treasuries on Stellar by H1 2027 (multi-chain strategy, post-SEC relief). Stellar was chosen as the public ledger/“accountant” for asset records and on-chain settlement … a role XRP did not apply for. Cash/liquidity bridging remains open.… — 👁️ (@Hurricane_Josue) May 27, 2026

Wat gaat Ripple doen via Ripple Prime?

Ripple zit zelf al binnen de werkgroep van de DTCC. Begin mei 2026 sloot Ripple Prime zich aan bij de DTCC Tokenization Pilot Working Group, samen met BlackRock, JPMorgan en HSBC. De eerste live trades staan gepland voor juli 2026 en de bredere lancering volgt in oktober 2026.

Ripple Prime mikt op een andere rol dan Stellar. Het bedrijf wil de schakel worden die DTCC effecten verbindt met liquiditeit op de XRP Ledger. Daarmee kan XRP alsnog een grote rol pakken in de wereld van getokeniseerde activa. Voor wie meer Ripple nieuws of tips over crypto kopen wil volgen, blijft dit een belangrijk verhaal.

