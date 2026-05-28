De huidige Bitcoin koers zakte donderdag 28 mei 2026 voor het eerst in maanden onder de $73.000. Aanleiding zijn nieuwe Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse doelen bij de Straat van Hormuz. Er werd in 24 uur bijna $958 miljoen aan crypto posities geliquideerd.

Waarom daalt crypto vandaag na de aanval op Iran?

De Amerikaanse legerleiding CENTCOM viel een Iraanse militaire locatie aan vlakbij de Straat van Hormuz. Ook werden vier Iraanse aanvalsdrones neergehaald die op een handelsschip vlogen. Iran noemt de actie een schending van het bestand dat op 7 april inging en dreigt met een reactie.

Beleggers vluchten daarom uit risicovolle bezittingen zoals crypto, aandelen en altcoins. Goud en de dollar werden juist gekocht.

An MH-60R Sea Hawk helicopter approaches USS Delbert D. Black (DDG 119) after patrolling the Arabian Sea in support of the U.S. blockade against Iran. As of May 27, 109 commercial vessels have been redirected to ensure compliance. pic.twitter.com/Ic6btTvrpz — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 27, 2026

Bitcoin crash veegt $1 miljard aan longs weg

De Bitcoin crash van vandaag haalde 167.706 traders onderuit. Long posities namen 93 procent van alle liquidaties voor hun rekening. Dat betekent dat handelaren die op een stijging gokten, massaal hun inzet kwijtraakten.

De grootste verliezen op een rij:

Bitcoin: $386 miljoen aan geliquideerde posities

Ethereum: $246 miljoen

Eén enkele long op Hyperliquid van $15,34 miljoen werd in één klap weggevaagd

Wie hierin meebeweegt met hoge hefboom loopt extra risico.

Huidige Bitcoin koers en koers verwachting richting $70.000

De huidige Bitcoin koers staat rond $72.978, een daling van 3,4 procent op 24 uur. Over een week is het verlies opgelopen tot 6,3 procent. Traders kijken nu vooral naar de steun rond $70.000. Breekt die zone, dan komt $65.000 snel in beeld.

De olieprijs reageerde direct op de onrust en steeg richting $96 per vat Brent. Door de Straat van Hormuz loopt ongeveer 20 procent van alle wereldolie. Een sluiting zou de markten extra hard raken.

Volgens het Coinspeaker analyseteam is de scherpte van de val vooral een gevolg van te veel geleende posities. Zodra het sentiment kantelt, valt dat kaartenhuis snel in elkaar. De Bitcoin koers volgt nu meer de geopolitiek dan de eigen marktcyclus.

Wat traders nu mogen verwachten van het Bitcoin nieuws

Het Bitcoin nieuws van donderdag laat zien hoe gevoelig de markt is voor signalen uit het Midden Oosten. Komen er nieuwe gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten, dan kan het sentiment binnen uren omslaan. Loopt de spanning verder op, dan blijft de Bitcoin koers onder druk staan.

Wie nu Bitcoin kopen overweegt, doet er goed aan om gespreid in te stappen in plaats van in één keer. Houd de stappen van CENTCOM en de oliemarkt scherp in de gaten, want die geven het richtingsgevoel voor de komende dagen.