De BNB koers noteerde 6 dagen geleden nog een nieuwe all-time high op $899 en dat voedt de verwachtingen dat de coin de grens van $1000 kan doorbreken. Wat ooit de coin van de Binance exchange was, is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig blockchain netwerk met alle functies die je daar van mag verwachten.

In het afgelopen jaar heeft de BNB koers een stijging van meer dan 50% genoteerd. Voor traders die al langer in de coin zitten, zijn de stijgingen nog veel groter. Zo was de Binance coin koers bij de lancering van de coin slechts $0,10.

BNB koers op weg naar $1000 door bullish divergentie

Een technische analyse op de huidige BNB koers wijst op een bullish divergentie. Tussen 19 en 25 augustus noteerde de BNB koers een hogere ‘low’, terwijl de RSI van de altcoin op een lagere ‘low’ stond. Deze zogeheten bullish divergentie laat een connectie tussen koper en verkoper zien.

Ondanks de vele verkopers, werd dit aanbod continu gematcht door de kopers, waardoor de koers niet is gaan dalen. Deze bullish divergentie laat vaak het begin van een opwaarts momentum zien. Met de huidige koers rond $857 kan dit voor de BNB koers al snel een nieuwe recordhoogte betekenen.

Ondertussen staat de gehele markt de afgelopen week relatief stil. Waar Bitcoin enkele procentpunten waarde verloor, blijven de altcoins al 7 dagen lang nagenoeg gelijk staan. Het is daarmee ook voor de BNB koers afwachten wanneer er ene nieuwe uitbraak plaats gaat vinden.

Institutionele interesse in Binance Coin

In de afgelopen jaren heeft de BNB coin een enorme ontwikkeling meegemaakt. Het is inmiddels een volwaardig alternatief voor crypto projecten als Solana en Ethereum. Toch heeft het ook nog de directe link met Binance behouden, waardoor het ook een stabiele basis lijkt te hebben.

Ook in de Verenigde Staten probeert Binance met haar coin nog meer voet aan de grond te krijgen. Zo werd er onlangs een zogeheten ’treasury vehicle’ gelanceerd ter waarde van $1 miljard. Dit is een eerste stap om BNB als reservevaluta aan te kunnen bieden.

Op dit moment profiteren Bitcoin en Ethereum al volop van institutionele interesse van overheden, bedrijven en investeringsmaatschappijen. Doordat de coins opgenomen worden in reserves of aangeboden worden via fondsen, komt er een flinke koopdruk bij op deze coins. Dat drijft de prijs enorm omhoog.

Voor BNB Coin komt deze institutionele interesse nu ook opzetten. Zo hebben er al meer dan 30 publieke bedrijven geïnvesteerd in de BNB treasuries. In totaal hebben deze bedrijven al $800 miljoen in de coin gestoken.

Ook BNB Smart Chain zet stappen

De BNB Smart Chain heeft in 2025 nog een grote stap weten te zetten. Door de Maxwell Hard Fork is de blocktijd gehalveerd tot 0,75 seconde. Dit heeft ook geresulteerd in aanzienlijk lagere transactiekosten. Binance heeft hiermee een stap proberen te zetten om een nog geschiktere betaalmethode te worden voor commerciële activiteiten en gaming.

Het totale transactievolume stijgt daarmee al en analisten verwachten een verdere stijging van de market cap van BNB tot boven de $200 miljard in 2026. Dit komt voort vanuit de groeiende institutionele interesse en de groei in DeFi applicaties op de blockchain.

