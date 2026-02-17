Op 12 februari 2026 stemde de Tweede Kamer in met de Wet werkelijk rendement box 3. Met 93 van de 150 stemmen werd het voorstel aangenomen. De wet belast vanaf 2028 niet meer een fictief rendement op vermogen, maar het werkelijke rendement, inclusief ongerealiseerde winsten op crypto, aandelen en obligaties.

Bitcoin koers daalt, maar Nederlandse belastingdruk stijgt

Het nieuwe stelsel raakt crypto beleggers extra hard. Stel: je Bitcoin koers stijgt in 2028 met 40%, maar je verkoopt niets. Toch ben je belasting verschuldigd over die papieren winst. Het belastingtarief blijft 36%, met een heffingsvrij inkomen van slechts €1.800 per jaar. Wie zijn crypto niet verkoopt, kan worden gedwongen dat toch te doen om de belastingaanslag te betalen.

In het huidige stelsel tot en met 2027 geldt nog het fictieve rendement van 5,88% op “overige bezittingen” zoals crypto, waarover je 36% belasting betaalt. De peildatum blijft 1 januari: de waarde van je crypto op die datum bepaalt je belastingplicht voor dat jaar. Bekijk hier meer over de Bitcoin koers verwachting en hoe koersschommelingen jouw belastingpositie beïnvloeden.

Elon Musk en Shopify-CEO laken de wet: ‘domste beleid op aarde’

De internationale reacties lieten niet lang op zich wachten. Shopify-CEO Tobi Lütke noemde het voorstel openlijk “het domste beleid dat momenteel door welke overheid dan ook op aarde wordt nagestreefd”.

This is the dumbest thing any government on planet earth is pursuing right now. And that’s saying something. https://t.co/6XfH6blO3J — tobi lutke (@tobi) February 13, 2026

Elon Musk reageerde op sociale media met een lachende emoji. Dat buitenlandse figuren als Lütke en Musk zich er persoonlijk in mengen, zegt veel over de toekomst crypto aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsklimaat.

Prominent crypto analist the Wolf of all Streets omschreef het plan als “waanzin” en stelde dat de belastingdruk zo hoog wordt dat beleggers serieus overwegen te emigreren. Ook geeft hij dan dat het bijna geen zin meer heeft om te beleggen in Nederland.

The Netherlands’ 36% tax on unrealized gains makes investing in crypto and stocks almost pointless. pic.twitter.com/s1a4JHPuFe — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) February 17, 2026

Crypto verwachting en stappen voor Nederlandse beleggers

De crypto verwachting voor 2026 blijft onzeker, maar de belastingwijziging is dat niet: de Eerste Kamer stemt naar verwachting voor eind maart 2026 in. Zolang het huidige fictieve rendement stelsel van kracht is, telt je crypto waarde op 1 januari als peildatum. Zorg dat je die waarde documenteert met screenshots van je beste crypto wallet en exchanges.

Wie zijn crypto positie wil optimaliseren, doet er goed aan te kijken welke welke crypto kopen richting 2028 voor een goede verhouding tussen groei en beheersbaarheid zorgt. Houd ook rekening met mogelijke fiscale structuren, zoals verdeling met een fiscaal partner. De vrije voet bedraagt in 2026 €59.357 per persoon.

Wet werkelijk rendement: wat staat er echt te gebeuren?

De Wet werkelijk rendement gaat in per 1 januari 2028, mits de Eerste Kamer akkoord gaat. Daarna betaal je jaarlijks 36% over daadwerkelijke koerswinsten op crypto, ook zonder verkoop. Verliezen zijn gedeeltelijk verrekenbaar in volgende jaren. Het kabinet heeft zelf al aangegeven het systeem rond 2028 opnieuw te willen aanpassen naar een vermogenswinstbelasting: belasting pas bij verkoop. Maar tot die tijd geldt de aanwasbelasting.

Voor Nederlandse crypto beleggers betekent dit: administratie wordt cruciaal, spreiding over box 2 structuren loont voor grotere vermogens, en tijdig advies inwinnen bij een fiscalist is geen luxe meer. De toekomst crypto regelgeving in Nederland is in beweging en de internationale druk om te versoepelen neemt toe.