De Cardano koers is in de afgelopen 7 dagen met 2,67% gedaald. Daarmee blijft de altcoin ver onder de grens van $1 sukkelen, juist de grens die traders in het oog hadden bij de laatste bull run. De Cardano verwachting lijkt zich echter om te draaien, maar dan moet de cryptomunt wel aan deze voorwaarde voldoen.

Een breakout voor de Cardano koers wordt voorspeld door een aantal bekende crypto analisten op X. Onder andere Ali Martinez verwacht een stijging van de altcoin richting $1,20, als het door de sterke weerstand op $0,88 weet te breken. Ook X gebruikers LSTRADER heeft een vergelijkbare voorspelling, als de Cardano koers niet onder de ondersteuning op $0,82 zakt, kan deze de grens van $1 eindelijk weer aanvallen.

Cardano koers verwachting op basis van technische niveaus

Inmiddels is de voorspelling van LSTRADER al niet meer relevant. De Cardano koers is de ondersteuning op $0,82 kwijtgeraakt en schommelt nu net daaronder. Het dieptepunt lag vannacht op een prijs rond $0,78. Nieuwe ondersteuning heeft zich inmiddels gevormd net boven het $0,80 niveau.

De weerstand waar Ali Martinez het over heeft, is er nog wel, alleen zijn er door de kleine koersdalingen van de afgelopen dagen ook nieuwe weerstandsniveaus ontstaan. Tussen $0,82 en $0,86 krijgt de Cardano koers het meerdere keren lastig om uit te breken.

De grafiek ziet er niet al te best uit, maar dat geldt in de afgelopen weken voor de gehele cryptomarkt. Ook Cardano is daarmee afhankelijk van een nieuwe, marktbrede, crypto bull run. De markt daalt in september echter vaker dan dat het stijgt, daarmee zou het voor Cardano ook goed kunnen dat het een verdere daling doorzet.

Cardano moet Ethereum verder aanvallen

Ondertussen werkt het team achter de bekende altcoin hard aan de ontwikkeling van de blockchain. Het wil definitief de strijd aangaan met Ethereum, en doet dat mede met innovaties als Midnight. Oprichter Charles Hoskinson probeert dan ook zoveel mogelijk ontwikkelaars van Ethereum naar Cardano te halen.

Hiervoor biedt Cardano mede dankzij de laatste upgrades een efficiëntere en goedkopere omgeving voor ontwikkelaars. De waarde op de Cardano blockchain stijgt de afgelopen tijd, maar komt nog niet in de buurt van de Total Value Locked (TVL) op Ethereum.

Bij Cardano staat de TVL momenteel op $365,9 miljoen, verspreid over 59 applicaties, waarvan Liqwid en Minswap met beide $90 miljoen de grootste bijdrage leveren. Ethereum heeft een TVL van $91,3 miljard, verspreid over 1590 protocols. Daarmee staat de TVL van Ethereum nog altijd zo’n 30 keer hoger dan bij Cardano.

In de afgelopen maand is ook de TVL van Ethereum met bijna 20% gestegen, terwijl Cardano genoegen moest nemen met +7,5%. Ondanks de wensen en goede wil van Hoskinson, lijkt vooralsnog Cardano niet in de buurt te komen van Ethereum.

Ethereum blijft populair onder ontwikkelaars

