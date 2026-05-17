Bitcoin schommelt rond $80.960, Ethereum staat op $2.302 en XRP noteert $1,46. De redactie liet ChatGPT analyseren wat dit voor de koersen tot eind 2026 betekent. Hieronder leest u per coin de bullish, base en bearish prijsdoelen.

Bitcoin koers verwachting volgens crypto AI

ChatGPT noemt $80.960 een belangrijk steunniveau. De crypto AI ziet sterke ETF instroom als rugwind. Op 7 mei haalde BlackRock’s IBIT $134,6 miljoen op. De volledige week pakte meer dan $1 miljard aan netto instroom mee, blijkt uit data van Coinglass.

Strategy van Michael Saylor blijft daarnaast kopen. Het bedrijf voegde op 11 mei 535 BTC toe voor 43 miljoen dollar. Deze stevige vraag versterkt de bullish Bitcoin koers verwachting voor de tweede helft van het jaar.

De drie scenario’s voor BTC eind 2026:

Bullish: $135.000 als de CLARITY Act wordt aangenomen en ETF geld terugstroomt.

Base: $95.000 bij gematigde groei en stabiele rente.

Bearish: $62.000 als macro tegenwind aanhoudt en ETF instroom opdroogt.

Strategy has acquired 535 BTC for ~$43.0 million at ~$80,340 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 9.4% YTD 2026. As of 5/10/2026, we hodl 818,869 $BTC acquired for ~$61.86 billion at ~$75,540 per bitcoin. $MSTR $STRC https://t.co/qScHXi2BBJ — Michael Saylor (@saylor) May 11, 2026

Ethereum koers verwachting en de tokenisatie golf

Voor Ethereum kijkt ChatGPT vooral naar tokenisatie. Op 12 mei diende JPMorgan een aanvraag in bij de SEC voor JLTXX, een nieuw geldmarktfonds bovenop het Ethereum netwerk. Het is alweer het tweede tokenized fund van de bank op deze blockchain.

Volgens ChatGPT wijst dit op groeiende institutionele vraag naar ETH. Toch heeft de munt last van zwakke koersactie en concurrentie van beste altcoins zoals Solana.

De Ethereum koers verwachting voor eind 2026:

Bullish: $5.800 bij snelle adoptie van tokenisatie en nieuwe ETF instroom.

Base: $3.400 bij stapsgewijze groei van Layer 2 netwerken.

Bearish: $1.700 als beleggers verder uitstappen.

XRP koers verwachting na ETF doorbraak

XRP draait rond $1,46. De spot XRP ETF’s haalden op 11 mei $25,8 miljoen op, het grootste dagrecord sinds januari. Cumulatief staan deze fondsen nu op $1,35 miljard aan instroom.

Ripple opende daarnaast een $200 miljoen kredietlijn voor het institutionele platform Ripple Prime. Dit kan de XRP verwachting op middellange termijn versterken.

De XRP koers verwachting volgens ChatGPT:

Bullish: $4,20 bij doorzettende ETF instroom en gunstige regelgeving.

Base: $2,30 bij gewone marktomstandigheden en stabiele macro.

Bearish: $0,85 bij brede crypto verkoopgolf of juridisch tegenwind.

ChatGPT noemt dit een sterke crypto verwachting voor de munt op middellange termijn, mits de juridische lucht boven Ripple opklaart.

Wat een crypto analist hieruit haalt

De drie scenario’s per coin lopen flink uiteen. Veel hangt af van de stemming over de CLARITY Act op 14 mei en de macro economische data uit de VS. Wie de markt scherp volgt, let op ETF instroom, regelgeving en grote institutionele aankopen.

Volgens onze crypto analist Sander ten Broeke blijft de crypto verwachting voor 2026 positief, mits de Bitcoin koers verwachting boven de $75.000 houdt. De beste altcoins zoals ETH en XRP volgen meestal de richting van Bitcoin. Het brede beeld: institutionele adoptie groeit door, maar koersen reageren grillig op losse nieuwsmomenten.