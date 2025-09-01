Grayscale heeft officieel S-1 registraties ingediend bij de SEC voor Cardano en Polkadot ETF’s, wat een nieuwe fase inluidt in de altcoin ETF-goedkeuringsrace. Terwijl beide blockchains strijden om institutionele aandacht, tonen technische analyses dat Polkadot op cruciale metrics superieur presteert.

Grayscale zet volgende stap in ETF-proces

Crypto-analist PHOENIX rapporteert dat Grayscale plannen voor het Polkadot ETF en Cardano ETF voortzet. Het bedrijf heeft S-1 registraties bij de Securities and Exchange Commission ingediend voor voorgestelde DOT en ADA exchange-traded funds (ETFs).

Deze indiening volgt op eerdere 19b-4 submissions en vormt onderdeel van Grayscale’s standaard product listing proces, niet een geheel nieuwe aanvraag. De stap toont dat beide blockchains serieus worden overwogen voor institutionele toegang via ETF-structuren.

Voor investeerders betekent dit potentieel eenvoudigere toegang tot beide projecten via traditionele brokers. ETF-goedkeuringen kunnen significante kapitaalinstroom genereren.

Polkadot domineert op technische metrics

Ondanks kritiek blijft Polkadot een van de best presterende blockchains volgens technische evaluaties. Crypto-expert The Smart Ape benadrukt dat Polkadot transactie finality bereikt in slechts 30 seconden, aanzienlijk sneller dan Bitcoin (10 minuten), Ethereum (6-12 minuten), Cardano (2 minuten) of Polygon (30 minuten).

Despite criticism, @Polkadot remains one of the best-performing blockchains when evaluated across global metrics. Polkadot achieves transaction finality in just ~30 seconds, far faster than Bitcoin (~10 min), Ethereum (~6–12 min), Cardano (~2 min), or Polygon (~30 min).

Faster… pic.twitter.com/0xvlNSFyFf — The Smart Ape 🔥 (@the_smart_ape) August 27, 2025

Deze snelle finality is essentieel voor DeFi, gaming en real-time applicaties waar transacties snel definitief moeten zijn. Polkadot’s architectuur biedt hierin duidelijke voordelen tegenover concurrenten.

Decentralisatie en stabiliteit

Op het gebied van decentralisatie scoort Polkadot uitzonderlijk hoog. De Nakamoto Coëfficiënt van ongeveer 149 overtreft ruim Bitcoin (3), Ethereum (2), Solana (21) en zelfs Cardano (25-58). Een hogere coëfficiënt betekent dat het significant moeilijker wordt voor kleine groepen om het netwerk aan te vallen of te censureren.

Deze sterke decentralisatie positioneert Polkadot als een van de meest veilige blockchains tegen centralisatie risico’s en toekomstige AI-risico’s. Voor institutionele investeerders die via een potentiële ETF willen instappen, vormt dit een belangrijk argument voor netwerkbeveiliging.

Governance en kostenstructuur

Polkadot gebruikt volledige on-chain governance via OpenGov, waarbij DOT-houders direct stemmen op upgrades, treasury allocaties en voorstellen. Dit contrasteert met Ethereum, Bitcoin en Solana die nog steeds off-chain governance gebruiken, terwijl Cardano slechts gedeeltelijke on-chain mechanismen heeft.

Qua transactiekosten blijkt Polkadot zeer efficiënt met kosten tussen $0,0001 en $0,0005. Dit is veel lager dan Ethereum ($5-$50+ tijdens congestie) en competitief met BSC ($0,20) en Bitcoin ($1-$5). Hoewel Solana goedkoper kan zijn (<$0,05), gaat dit gepaard met aanzienlijk meer centralisatie.

Cardano’s positie in de ETF-race

Hoewel Cardano technisch achterblijft op verschillende metrics, heeft het project wel sterke punten zoals academische research basis en Proof-of-Stake consensus. De peer-reviewed ontwikkeling en focus op duurzaamheid trekken specifieke investeerdersgroepen aan en doet de Cardano koers ten goede.

Cardano’s smart-contract functionaliteit en groeiende dApp ecosysteem bieden potentieel voor toekomstige groei. Voor portfolio diversificatie kunnen beide projecten interessant zijn voor crypto-investeerders.

Marktimpact van ETF-goedkeuringen

Succesvolle ETF-goedkeuringen kunnen substantiële kapitaalinstroom genereren voor beide projecten. Bitcoin en Ethereum ETF’s toonden al aan hoe institutionele toegang prijzen kan beïnvloeden.

De timing van goedkeuringen wordt cruciaal, vooral als beide projecten gelijktijdig worden goedgekeurd. Dit zou directe vergelijking van institutionele interesse mogelijk maken tussen de verschillende technische benaderingen.

Beleggers die anticiperen op deze ontwikkelingen moeten beide fundamentele sterke punten en marktdynamiek overwegen bij hun investeringsstrategie.

Veilig investeren met Best Wallet

Met de groeiende institutionele interesse in zowel Cardano als Polkadot wordt veilige opslag van tokens belangrijker. Best Wallet biedt een betrouwbare oplossing voor het beheren van ADA, DOT en andere cryptocurrencies.

Het platform combineert gebruiksgemak met robuuste beveiliging, essentieel voor investeerders die willen profiteren van verschillende altcoins zonder hun digitale assets te riskeren. Daarbij is er momenteel een Best Wallet token presale live. Door te investeren in de presale krijgen beleggers toegang tot functies op het Best Wallet platform, zoals geautomatiseerd investeren door middel van AI-technologie en extra hoge staking rewards op geparkeerde crypto in de wallet.

Best Wallet presale toegang