De XRP koers schommelt rond de $1,47 en beleggers willen weten waar Ripple over zes maanden staat. De redactie liet daarom vier bekende crypto AI modellen exact dezelfde vraag beantwoorden: hoeveel kan Ripple waard worden in december 2026? Het Ripple nieuws van vandaag laat zien dat de antwoorden flink uiteenlopen.

ChatGPT geeft brede XRP koers verwachting

ChatGPT (op basis van GPT-5) houdt het in het basisscenario op een XRP koers verwachting van $2,50 tot $4,50 eind 2026. Voorwaarde: de Amerikaanse CLARITY Act passeert de Senaat en spot ETF’s blijven instroom trekken. In een bullscenario noemt ChatGPT $5 tot $15.

Het model is sterk in cijfers, maar als crypto analist soms te bescheiden tijdens stevige rally’s. ChatGPT hangt veel waarde aan macro economische factoren en regelgeving.

Grok zet XRP koers op $7 in bullcase

Grok, het AI model van xAI, geeft 50% kans op een basisbereik tussen $2 en $3,50. In de bullcase mikt Grok op $5 tot $7, op voorwaarde dat de Bitcoin koers verwachting boven $100.000 blijft.

Wat gaat Ripple doen volgens Grok? Het model legt zwaar gewicht op ETF instroom en de uitrol van Ripple’s On-Demand Liquidity. Track record: Grok mikt vaak bovenin het bereik en mist soms de dips.

Gemini blijft voorzichtig in zijn Ripple nieuws

Google’s Gemini is de meest behoudende crypto analist van de groep. Het model zet de XRP koers eind 2026 op $2,40 tot $2,80 in het basisscenario. Mocht $1,35 als steun breken, dan ziet Gemini ruimte tot $1,10.

In een extreem bullscenario noemt Gemini $8, maar geeft daar zelf een lage kans aan. Track record: Gemini onderschat regelmatig pieken in een bull markt en zit accuraat in zijwaartse markten.

Wat gaat Ripple doen volgens Claude AI?

De redactie liet ook Claude AI van Anthropic analyseren. Het model geeft een basisscenario van $1,35 tot $1,65, met 50% kans. Een bullcase richting $2,80 krijgt 30% kans, gekoppeld aan ETF instroom boven $5 miljard en banken die XRPL gebruiken voor settlement.

In een extreem positief scenario noemt het model $14, mits ETF inflows boven $10 miljard komen. Sterk punt: scherpe kansberekening per scenario en duidelijke voorwaarden.

Hoeveel kan Ripple waard worden volgens de winnaar?

Welke crypto AI scoort het best op track record? Op basis van eerdere kwartaalvoorspellingen versus de echte XRP koers blijkt Gemini het meest betrouwbaar in rustige periodes. Claude wint op risicoanalyse, omdat het model duidelijke kansen aan elk scenario hangt.

ChatGPT en Grok zijn beter in bullruns, maar overschatten vaak het tempo. Voor de vraag welke crypto kopen is het slim om meerdere modellen naast elkaar te leggen.

