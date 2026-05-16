De XRP koers schommelt rond $1,46. Onder de motorkap verandert echter veel. Het beschikbare aanbod krimpt, ETF producten kopen tokens op en grote spelers stappen massaal in. We zetten 7 concrete redenen op een rij die de supply shock theorie steunen.

1. Aanbod op exchanges op een 8-jarig dieptepunt

De voorraad XRP op centrale crypto exchanges is gezakt naar ongeveer 1,6 miljard tokens. Dat is het laagste niveau sinds 2018. Begin 2025 stond er nog 4 miljard XRP klaar voor handel. Minder aanbod betekent meer druk op de XRP koers zodra de vraag aantrekt.

2. XRP ETF haalt $1,32 miljard binnen

De Amerikaanse spot XRP ETF producten verzamelden samen $1,32 miljard aan netto instroom. Volgens Ripple zelf zit nu 828 miljoen XRP gelocked in deze fondsen. Op 11 mei kwam er $25,8 miljoen bij, de grootste dagelijkse instroom sinds januari. Elke dollar haalt tokens uit de vrije markt.

3. XRP whales kopen 1,3 miljard tokens in 48 uur

Binnen een venster van 48 uur kochten grote wallets ongeveer 1,3 miljard XRP bij. Het aantal wallets met meer dan 10.000 XRP staat op een record van 332.230. XRP whales positioneren zich duidelijk voor een nieuwe uitbraak.

4. Ripple Prime krijgt $200 miljoen leenfaciliteit

Op 11 mei haalde Ripple een kredietfaciliteit van $200 miljoen op bij Neuberger Specialty Finance. Het geld gaat naar Ripple Prime, de brokerage tak die sinds 2025 zijn omzet verdrievoudigde. Dit Ripple nieuws toont hoe snel het institutionele segment groeit.

5. Ripple Treasury koppelt 13.000 banken aan XRP

Ripple’s treasury platform verwerkt $12,5 biljoen aan betalingen via 13.000 banken. De vraag bij analisten: hoeveel kan Ripple waard worden als zelfs een klein deel van dit volume via XRP gaat lopen? Wie zich oriënteert op een aankoop kan onze gids over welke crypto kopen raadplegen.

6. CLARITY Act markup op 14 mei zet Washington in beweging

De Senate Banking Committee bespreekt op 14 mei het 309 pagina’s tellende voorstel van de CLARITY Act. De wet verdeelt het toezicht tussen SEC en CFTC. Voor XRP betekent meer juridische helderheid minder onzekerheid en meer institutionele instroom.

7. XRP koers verwachting: zo loopt het verder

Het samenspel van krimpend aanbod, instroom uit XRP ETF producten en gretige XRP whales wijst op één ding:

Aanbod op exchanges blijft dalen

ETF AUM blijft groeien

Banken stappen op het Ripple Treasury platform

Voor een volledige XRP koers verwachting zien analisten $2 als eerste serieuze test. Een Coinspeaker analist merkt op: “Met deze fundamenten blijft de XRP koers verwachting bullish, zelfs voor wie eerder twijfelde.”

Wie deze XRP rally wil meepakken, kan terecht bij beurzen als MEXC. Het platform biedt lage kosten, een breed XRP aanbod en futures handel. Dat maakt MEXC populair voor zowel beginners als ervaren handelaren.

Hoe ver de XRP rally gaat, hangt af van de CLARITY Act stemming en de doorlopende vraag in XRP ETF producten. Voor wie zich afvraagt hoeveel kan Ripple waard worden, zijn de komende dagen leidend.

