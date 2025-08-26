De Cardano koers staat op $0,84, na een daling van 2,46% sinds gisteren. Tegelijkertijd heeft de futuresmarkt een opvallend record gezet. De Cardano open interest staat op een all-time high (ATH) van $1,66 miljard. Dat cijfer laat zien dat de interesse in de ADA futures explosief is gestegen. Terwijl de volumes rond de $4,18 miljard liggen, groeit de speculatie. Wat gaat Cardano doen in de komende weken?

Open Interest Cardano wijst op meer volatiliteit

Een stijgende open interest betekent dat steeds meer contracten worden geopend. Dat wijst vaak op een golf van nieuw kapitaal dat de markt binnenstroomt. Voor ADA is dat een teken dat traders hun posities opschroeven, ondanks de recente daling van de koers.

De laatste keer dat de Cardano open interest een all-time high bereikte, volgde een forse koersbeweging. Het verschil is dat de ADA koers nu een stuk lager staat dan bij eerdere pieken. Dat kan erop wijzen dat de markt zich klaarmaakt voor een nieuwe trendbreuk.

Met de huidige volatiliteit in de crypto markt kan dit twee kanten op. Een snelle doorbraak richting de psychologische grens van $1 of een terugval onder de $0,80. Het feit dat de ADA all-time high in open interest juist nu wordt bereikt, maakt de kans groot dat een stevige beweging in de maak is. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst gemaakt met de beste altcoins voor deze bull run.

Eerste target Cardano is de psychologische grens van $1

Het eerste doelwit dat traders in de gaten houden, ligt bij de ronde grens van $1. Deze koers is vaak een magneet in de markt. Technisch gezien komt dit overeen met het doorbreken van de 0.382 Fibonacci zone, die historisch vaak als keerpunt werkt.

As long as $ADA holds above $0.51, focus stays on higher prices. Key breakout is the yellow trend line around $1, with upside targets at $1.47, $1.79, and $2.47. A drop below $0.51, however, would be very problematic for the bullish case.#Cardano https://t.co/sTNFZZ4ASV pic.twitter.com/bXeqH6JDha — Hailey LUNC ✳️ (@TheMoonHailey) August 26, 2025

Mocht de ADA koers overtuigend door deze zone breken, dan kan dat het signaal zijn dat de bulls weer de controle krijgen. Een stijging boven $1 zou bovendien nieuw vertrouwen geven in de Cardano koers, zeker nu veel andere altcoins moeite hebben om hun momentum vast te houden.

Tweede target is $1,14 als sterkere weerstand

Na het breken van $1 richt de markt zich op het tweede cruciale punt $1,14. Dit niveau komt overeen met de 0.5 Fibonacci en wordt gezien als een stevige weerstand. Bij eerdere pogingen werd de stijging van ADA hier vaak afgeremd.

Voor veel analisten is dit niveau belangrijk om te bepalen wat Cardano gaat doen op middellange termijn. Een afwijzing rond $1,14 kan leiden tot een terugval naar het huidige handelsbereik, terwijl een doorbraak de weg opent naar hogere weerstanden.

Derde target is $1,27 voor nieuwe kracht

Het derde en meest ambitieuze target in de huidige fase ligt rond de $1,27. Dit is de 0.618 Fibonacci, vaak aangeduid als “gouden zone” in technische analyses. Wanneer de ADA koers dit niveau weet te doorbreken, kan het de start zijn van een bredere rally.

$ADA is repeating the same cycle seen in 2020. Accumulation → Re-Accumulation → Rally → Major Supply. Next major move could easily drive Cardano toward $3–$5. History doesn’t repeat, but it often rhymes. pic.twitter.com/lOvKQtkaxH — Crypto Target (@cryptotarget11) August 25, 2025

Een stijging naar dit niveau zou de discussie over een nieuw Cardano all-time high verder aanwakkeren. Hoewel de oude top van ADA ver boven de huidige koers ligt, kan een beweging boven $1,27 het sentiment flink doen kantelen en een bullish golf op gang brengen.

Technische indicatoren sturen gemengd signaal

De technische grafieken laten een gemengd beeld zien. De RSI beweegt in bearish gebied, maar beweegt weer naar neutraal terrein. Tegelijkertijd geeft de MACD tekenen van verkoeld momentum, wat traders voorzichtig maakt. Toch lijkt er een bullish ommekeer in de maak te zijn.

Belangrijker is dat de steunzone tussen $0,82 en $0,84 goed standhoudt. Dit niveau heeft zich de afgelopen weken bewezen als buffer. Zolang ADA hierboven blijft, liggen de eerder genoemde targets open. Een verlies van deze steun kan echter zorgen voor een snelle terugval naar $0,75.

Cardano blijft onder de radar

Wat opvalt, is dat de ADA koers ondanks sterke prestaties dit jaar nauwelijks in de spotlight staat. Terwijl andere projecten meer media aandacht kregen, klom ADA gestaag omhoog. In termen van jaar op jaar rendement hoort de coin nog steeds bij de sterkste large cap altcoins.

BREAKING NEWS: CARDANO FLIPS ETHEREUM IN DEVELOPMENT POWER 😱😱#Cardano has officially ranked #1 in core development commits over the past year, overtaking #Ethereum and solidifying its position as the most actively built blockchain in the industry. Do you believe $ADA will… pic.twitter.com/mLoWyZtBK1 — Mintern (@MinswapIntern) August 25, 2025

Wat gaat Cardano doen als de markt echt draait? Met de stijgende open interest en stevige volumes lijkt het antwoord simpel. De kans op een grote beweging neemt toe en het sentiment kan snel omslaan in het voordeel van ADA.

ADA all-time high blijft een verre horizon

De ultieme vraag is of Cardano opnieuw een aanval kan inzetten richting de oude top. De ADA all-time high ligt nog altijd vele malen hoger dan de huidige koers. Dat niveau werd behaald tijdens de bullrun van 2021, toen de Cardano koers boven de $3,10 uitkwam.

Hoewel dat scenario op korte termijn onwaarschijnlijk lijkt, vormt de huidige dynamiek een opstap voor de langere termijn. Hoge open interest, stabiel volume en een veerkrachtige community zijn ingrediënten die vaak voorafgaan aan een nieuwe cyclus.

Alle ogen op $1

De Cardano koers bevindt zich op een spannend kruispunt. Met een open interest die een all-time high bereikt en stevige handelsvolumes is de kans groot dat ADA binnenkort een belangrijke richting kiest.

De drie cruciale targets zijn $1,00, $1,14 en $1,27. Het eerste niveau kan al genoeg zijn om een nieuwe golf van koopdruk te ontketenen, het derde target zou zelfs de discussie over een nieuwe bullrun opnieuw openen.

Voorlopig blijft de markt speculeren. Met de huidige data staat ADA klaar voor een beweging die het sentiment van gevestigde en nieuwe crypto’s kan beïnvloeden.

