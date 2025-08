De oprichter van Cardano, Charles Hoskinson, heeft voor opschudding gezorgd. In een recente post voorspelt hij dat de ADA koers kan stijgen naar $779. Dat zou een duizelingwekkende 1000x zijn ten opzichte van het huidige niveau. Maar hoe realistisch is deze Cardano verwachting? En wat gaat Cardano doen om dit mogelijk te maken.

De huidige ADA koers ligt rond de $0,73. Een stijging naar $779 betekent dat Cardanos totale market cap boven de 28 biljoen dollar uitkomt. Dat is meer dan tien keer de huidige market cap van de crypto markt. Zo’n voorspelling wekt dan ook direct scepsis op bij analisten en investeerders.

🔥ADA can 1000X, Bitcoin can’t — Charles Hoskinson

Charles says $BTC might 10x, but $ADA can go 100x or even 1000x.🚀

He mocked: “Oh sure, let’s sell ADA for Bitcoin… so we can make less money.”🤡 pic.twitter.com/YoZR6gUEzr

— Coin Bureau (@coinbureau) July 29, 2025