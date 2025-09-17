De strijd tussen Cardano vs Ethereum is nog niet gestreden als het aan Charles Hoskinson ligt. De geestelijk vader van Cardano, die tevens een van de mede-oprichters van Ethereum was, blijft strijden voor zijn wetenschappelijk onderbouwde blockchain. Ondertussen zijn er wel zorgen over de status van Cardano als ‘Ethereum-killer’, die tanende lijkt. Wat gaat Cardano doen?

Waarom is Cardano vs Ethereum een strijd?

Zowel Charles Hoskinson (Cardano) als Vitalik Buterin (Ethereum) zijn volwassen genoeg om niet rollebollend met elkaar over straat te gaan. Desondanks is er zeker wel een strijd gaande tussen beide heren en hun blockchains. Hoskinson is namelijk (net als Buterin) een mede-oprichter van Ethereum, maar hij verliet het project na een hoogoplopende discussie over de nonprofit status van het project.

In 2014 begon Hoskinson samen met Jeremy Wood, een andere Ethereum-dissident, een nieuw bedrijf: IOHK. Deze onderneming richt zich op het programmeren en beheren van zijn eigen blockchain, Cardano. Het maakt daarbij uitsluitend gebruik van peer-reviewed wetenschappelijke onderzoek; Cardano werkt samen met onder meer de universiteit van Edinburgh, Stanford, Wyoming en het Tokyo Institute of Technology.

Evenals op Ethereum kan Cardano gebruikt worden voor de ontwikkeling, beheer en gebruik van gedecentraliseerde apps en financiële tools. Cardano heeft zodoende meermaals de titel ‘Ethereum-Killer’ gekregen.

In een recente discussie claimde Hoskinson dat mensen die meer willen weten over zijn originele visie voor Ethereum alleen maar naar het framework van Cardano hoeven te kijken om zijn intenties te begrijpen.

Het moge dus duidelijk zijn dat er nogal wat frictie zit tussen beide chains; Cardano vs Ethereum is een strijd die nog lang niet gestreden is.

Wat gaat Cardano doen om Ethereum-killer te worden?

Cardano bezet met een marktkapitalisatie van $31 miljard momenteel de 10e plek op de lijst van grootste crypto’s. Het netwerk heeft zodoende nog behoorlijk wat goed te maken ten opzichte van Ethereum, dat een market cap van $542 miljard heeft. De vraag is dan ook wat Cardano gaat doen om alsnog de aangekondigde Ethereum-killer te worden.

Cardano heeft momenteel de nodige hordes te nemen om de gunst van de investeerders te krijgen. Zo is Ethereum inmiddels een enorm gedecentraliseerd netwerk met duizenden nodes en een veerkrachtig ecosysteem, terwijl Cardano veel gecentraliseerder is.

Bovendien hebben andere blockchains zoals Ethereum (en ook Solana) een veel grotere community van developers die projecten ontwikkelen op de chain. Cardano blijft op dit gebied wat achter.

Ripple en Tron, twee andere concurrenten, zoeken specifiek partnerschappen met grote (trad-)financiële partijen. Cardano richt zich weliswaar op universiteiten, maar dit heeft zich nog niet vertaald in bijvoorbeeld developer engagement. Bovendien ben je weinig flexibel wanneer je voor elke verandering op de chain een serie uitgebreide afstudeerscripties moet laten neerpennen.

Wat gaat Cardano doen om competitiever te worden in de Web3 wereld? Charles Hoskinson en zijn team zullen inzetten op een grotere decentralisatie, een sterkere developer community en een scherpe focus op praktische applicaties. Met de visie van Charles Hoskinson is niets mis; wil Cardano relevant blijven, dan zal het wel flexibeler moeten worden. Lukt dit niet, dan gaan chains als Solana en Tron de titel ‘Ethereum-killer’ langzaam overnemen.

Cardano koers vs Ethereum koers

De Cardano koers heeft al enige tijd moeite om zich te onderscheiden, en is hierdoor ook niet heel aantrekkelijk voor investeerders. In de afgelopen week groeide de waarde van de token met slechts 0,64%. Een kleine rally naar $0,95 werd gecorrigeerd, waardoor de token nu op $0,87 staat. Sinds het bereiken van de All Time High in 2021 ($3,10) heeft de Cardano koers zodoende 71% ingeleverd.

Over een heel jaar gezien steeg de waarde van de token met 163%.

De Ethereum koers levert in de laatste weken veel betere returns aan investeerders. Deze staat momenteel op $4511, een groei van 4,6% over de afgelopen zeven dagen. Sinds maart steeg de ETH koers met 127%.

Het verschil in prestaties tussen de Ethereum koers en de Cardano koers is zodoende een belangrijke reden waarom veel traders nu niet instappen. Tegelijkertijd kan beargumenteerd worden dat de Cardano koers momenteel ondergewaardeerd is, en zodoende op korte termijn flink zou kunnen stijgen.

Nu investeren in Cardano of Ethereum

