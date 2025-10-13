Na een koersdaling van bijna 20% in één dag lijkt het vertrouwen in Cardano ($ADA) langzaam terug te keren. Whales blijven massaal accumuleren rond $0,65, terwijl ook particuliere handelaren meer koopinteresse tonen. Ondanks een nog kwetsbaar technisch beeld, versterken deze signalen de kans op een herstel van de $ADA koers in de komende periode. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van Cardano.

$ADA koers wankel na crash

Het technische beeld van $ADA vertoont risico’s. De Smart Money Index (SMI), die de positie van professionele handelaren volgt, is scherp gedaald en blijft zwak.

Hoewel er een lichte opleving zichtbaar is, is deze nog niet sterk genoeg om te wijzen op een herstel. Bovendien toont de Relative Strength Index (RSI) geen bullish divergentie, wat betekent dat, hoewel de prijs van $ADA een lager dieptepunt heeft bereikt, het momentum nog niet is omgekeerd.

Een belangrijk technisch patroon blijft eveneens zorgwekkend voor de $ADA koers. Op de daily vormt zich een dalende driehoek, een patroon dat doorgaans een bearish trend signaleert. Zonder een positieve RSI-divergentie die dit patroon tegenspreekt, kan de Cardano koers verder onder druk komen te staan. Handelaren zullen een reeks hogere slotkoersen moeten zien voordat er sprake kan zijn van een overtuigend herstel.

Momenteel handelt ADA rond $0,64, na het dieptepunt tijdens de crash. Een dagslot boven $0,68 zou kunnen wijzen op een herstel richting de weerstandsniveaus bij $0,76 en $0,89.

Daarentegen zou een doorbraak onder de grens van $0,61 de koers verder kunnen doen dalen, mogelijk tot ongeveer $0,55. Toch lijken whales deze dip te gebruiken als kans om te accumuleren.

Cardano whales accumuleren massaal

Te midden van de recente crash van $ADA, waarbij de munt in 24 uur bijna 20% in waarde daalde, hebben whales hun bezit juist vergroot. Volgens gegevens van Santiment steeg het gezamenlijke aantal $ADA tokens in wallets met tussen de 10 en 100 miljoen $ADA van 13,06 miljard op 10 oktober tot 13,20 miljard op 12 oktober. Deze toename van 140 miljoen $ADA, ter waarde van ongeveer $89,6 miljoen, vond plaats ondanks de scherpe prijsdaling.

Whales lijken hun posities vast te houden en blijven tijdens de dip accumuleren in plaats van te verkopen. Het feit dat deze accumulatietrend al vóór de crash begon en sindsdien is doorgezet, wijst erop dat deze grote holders rekenen op een herstel van de markt of een periode van prijsstabiliteit. Hun aanhoudende support voor $ADA tijdens een brede marktverkoop duidt op vertrouwen in de lange termijnwaarde van het project.

$ADA koers klaar voor rebound na crash?

Naast de activiteit van whales lijken ook particuliere handelaren zich aan te sluiten, wat de kans op een herstel van de Cardano-koers verder ondersteunt. De Money Flow Index (MFI), een indicator die kapitaalinstromen en -uitstromen meet op basis van prijs en volume, heeft een hoger dieptepunt gevormd. Dit wijst erop dat de koopinteresse sterk blijft, zelfs terwijl de prijs van $ADA daalt. Dit patroon sluit aan bij gegevens die suggereren dat retailhandelaren weer actiever worden op de markt.

Terwijl whales hun posities blijven uitbreiden, dragen ook particuliere beleggers bij aan het koopmomentum. Dit gezamenlijke koopgedrag kan de nodige support bieden voor een geleidelijk herstel van de $ADA prijs. De effectiviteit van deze accumulatie zal echter afhangen van de vraag of bulls erin slagen om de druk vast te houden en hogere slotkoersen te realiseren.

