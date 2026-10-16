Australië heeft ontwerpwetgeving gepubliceerd voor automatische internationale uitwisseling van cryptobelastinggegevens via CARF, met de eerste gegevensuitwisseling gepland voor 2028. Het voorstel is nog geen wet: belanghebbenden kunnen tot 28 oktober 2026 reageren. Cointelegraph en crypto.news melden de plannen.

Wetsvoorstel combineert CARF met binnenlandse rapportage

Het voorstel heet de Treasury Laws Amendment Bill 2026: Tax information reporting. Het moet het Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) opnemen in Australisch recht en daarnaast een binnenlands rapportageregime voor crypto invoeren.

Australië behoort volgens Cointelegraph tot de 77 jurisdicties die hebben toegezegd CARF te implementeren. De eerste internationale uitwisseling van Australische cryptobelastinginformatie staat gepland voor 2028. De regering kondigde plannen voor zowel CARF als een nationaal regime aan in de Mid-Year Economic and Fiscal Outlook 2025–26.

De OESO keurde CARF in augustus 2022 goed. Het raamwerk is bedoeld om risico’s op belastingontwijking aan te pakken die samenhangen met de groei van cryptoactiva. De Australische ontwerpwetgeving moet de automatische uitwisseling van relevante informatie tussen landen mogelijk maken; de precieze regels volgen uit de uiteindelijke wetgeving.

Het hoofdkantoor van de OESO in Parijs – Foto: Gentlemen in Business and Politics

Voorstel volgt op eerdere Australische stappen

Australië gaf in november 2023 voor het eerst aan CARF te willen invoeren. Eind 2024 raadpleegde het land belanghebbenden over de mogelijke aanpak. Het nu gepubliceerde wetsvoorstel is daarmee een volgende stap in de voorbereiding, maar de consultatie kan nog tot wijzigingen leiden voordat wetgeving verder wordt behandeld.

CARF past in een bredere internationale beweging naar meer uitwisseling van belastinginformatie over crypto. Ook andere toezichthouders werken aan meer inzicht in transacties en financiële activiteiten. Zo laat de discussie over rapportageverplichtingen voor crypto zien dat zulke regels per land en regeling kunnen verschillen.

Meer zicht op transacties, geen nieuw belastingtarief

Als het voorstel wordt ingevoerd, kan automatische gegevensuitwisseling belastingautoriteiten toegang geven tot informatie over relevante cryptotransacties. Voor beleggers met activiteiten op buitenlandse platforms kan dat betekenen dat transacties minder eenvoudig buiten het zicht van de fiscus blijven. Dat is een mogelijke uitwerking van het raamwerk, geen bevestiging dat elk platform of iedere transactie er op dezelfde manier onder valt.

De uiteindelijke binnenlandse verplichtingen hangen af van de wet die Australië eventueel aanneemt en van de rapportagevereisten die de autoriteiten vaststellen. Details over welke aanbieders precies moeten rapporteren en welke gegevens zij moeten aanleveren, zijn in de huidige ontwerptekst nog niet definitief vastgelegd.

Het voorstel kondigt geen nieuw belastingtarief voor bitcoin, ether of andere cryptoactiva aan. De inzet is rapportage en betere toegang tot informatie voor de uitvoering van bestaande belastingregels. De eerstvolgende stap is de consultatie, die op 28 oktober 2026 sluit; de geplande start van internationale gegevensuitwisseling volgt in 2028.